Las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos se mantuvieron prácticamente sin cambios en abril, otra muestra poco alentadora para el mercado inmobiliario durante lo que tradicionalmente es su época más activa del año.

Las ventas de viviendas existentes aumentaron 0.2% el mes pasado respecto de marzo, a una tasa anual ajustada estacionalmente de 4.02 millones de unidades, informó el lunes la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Las ventas no variaron en comparación con abril del año pasado.

La cifra más reciente de ventas quedó por debajo del ritmo de aproximadamente 4.12 millones que esperaban los economistas, según FactSet.

Las ventas han estado rondando un ritmo anual cercano a los 4 millones desde 2023, muy por debajo de la norma histórica, que se acerca más a 5.2 millones.

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13 Fotos El costo de las viviendas en Puerto Rico varía bastante según la región, especialmente entre el área metropolitana, las zonas costeras turísticas y el interior de la isla.

Y los precios siguieron subiendo a nivel nacional el mes pasado, aunque a un ritmo más lento. El precio medio de venta en Estados Unidos aumentó 0.9% en abril respecto de un año antes, hasta 417,700 dólares, un máximo histórico para cualquier mes de abril en datos que se remontan a 1999, indicó la asociación. Los precios han subido en términos interanuales durante 34 meses consecutivos.

El mercado inmobiliario de Estados Unidos ha estado en declive desde 2022, cuando las tasas hipotecarias comenzaron a subir desde los mínimos de la era de la pandemia. Las ventas de viviendas usadas se mantuvieron prácticamente sin cambios el año pasado, estancadas en un mínimo de 30 años. Han seguido débiles en lo que va de este año, con descensos frente a un año antes durante los primeros tres meses del año.

“En esta temporada de compras de primavera, hasta ahora y durante todo abril, podemos decir que no estamos pronosticando ningún aumento en comparación con hace un año”, declaró Lawrence Yun, economista jefe de la asociación.

Aunque los ingresos promedio ahora están aumentando a un ritmo más rápido que los precios de las viviendas, la asequibilidad sigue siendo un obstáculo importante para quienes aspiran a ser propietarios.

Años de precios de viviendas disparados, especialmente al inicio de esta década, cuando las bajas tasas hipotecarias alimentaron una fiebre de compras, han dejado a muchas personas fuera del mercado. Y una escasez crónica de viviendas en venta a nivel nacional, debida en parte a años de escasa construcción de unidades nuevas, ha contribuido a sostener los precios incluso en medio de una caída de ventas de varios años.

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Las viviendas compradas el mes pasado probablemente quedaron bajo contrato en febrero y marzo, cuando la tasa promedio de una hipoteca a 30 años osciló entre 5.98% —su nivel más bajo en tres años y medio— y 6.38%, según el comprador de hipotecas Freddie Mac. La tasa promedio se ubicó en 6.37% la semana pasada.

Aunque la tasa promedio se ha mantenido por debajo de donde estaba hace un año, ha estado fluctuando desde que comenzó la guerra con Irán, ya que el aumento de los precios de la energía alimenta la inquietud por una inflación más alta.

Quienes pueden permitirse comprar se están beneficiando de una mayor cantidad de propiedades en el mercado, aunque los niveles siguen muy por debajo de las normas históricas.

Había 1.47 millones de viviendas sin vender al final de abril, un aumento de 5.8% respecto de marzo y de 1.4% frente a abril del año pasado, informó la asociación. Es la mayor cantidad de viviendas en el mercado para el mes de abril desde 2019, cuando el inventario al cierre del mes era de 1.83 millones de viviendas.

Aun así, está por debajo de los aproximadamente 2 millones de viviendas en venta que eran típicos antes de la pandemia de COVID-19.

El inventario al cierre de abril equivale a una oferta para 4.4 meses al ritmo actual de ventas. Tradicionalmente, una oferta de 5 a 6 meses se considera un mercado equilibrado entre compradores y vendedores.

“Realmente necesitamos ver un crecimiento del 30% en el inventario, pero en realidad no lo estamos viendo”, indicó Yun.

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Un factor que ayuda a aumentar la oferta de viviendas en venta es que muchas propiedades están permaneciendo más tiempo en el mercado. Por lo general, las propiedades estuvieron en el mercado 32 días el mes pasado antes de venderse, menos que los 41 días de marzo, pero más que los 29 días de abril del año pasado, indicó la asociación.

A medida que las viviendas tardan más en venderse, los precios han empezado a bajar en muchas áreas metropolitanas, especialmente en el Sur y el Medio Oeste. El precio medio nacional de publicación de viviendas bajó en abril respecto de un año antes, según Realtor.com.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.