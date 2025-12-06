BRIGHTON, Michigan. Ed Bambas pronto cobrará su última lata de maíz.

El empleado de supermercado de Michigan, de 88 años, recibió el viernes un cheque descomunal por 1.7 millones de dólares, fruto de una notable campaña de recaudación de fondos de un joven australiano con una gran cantidad de seguidores en redes sociales.

“No, no”, dijo Bambas, secándose las lágrimas y los sollozos frente a los periodistas. “Gracias. ¡Dios mío!”.

Sam Weidenhofer, de 22 años, está usando sus poderosas plataformas para repartir generosidad —y dinero— durante una visita a Estados Unidos. Conoció a Bambas en una tienda Meijer en Brighton, al sureste de Michigan, hace unas dos semanas y grabó un video de TikTok para sus 7.7 millones de seguidores en el que el jubilado de General Motors explicaba por qué seguía trabajando a punto de cumplir 90 años, tras el fallecimiento de su esposa, Joan, a causa de una enfermedad crónica en 2018.

PUBLICIDAD

“No tengo suficientes ingresos”, dijo Bambas en el video.

Weidenhofer, a su vez, lanzó una campaña en línea en GoFundMe, instando a la gente a ayudar a Bambas.

“Su historia es un duro recordatorio de que muchos de nuestros mayores, especialmente los veteranos, se enfrentan a desafíos increíbles solo para sobrevivir”, dijo Weidenhofer, originario de Melbourne, Australia, y con más de 10 millones de seguidores en varias redes sociales.

La respuesta fue abrumadora: más de 15,000 personas han contribuido con donaciones que van desde los 10 hasta los 10,000 dólares.

“Significa una carga terrible”, bromeó Bambas a los periodistas. “Tengo que encontrar a todos y decirles ‘gracias’”.

Dijo que empezó a trabajar en Meijer, una gran tienda de comestibles, ropa y otros artículos, a los 82 años.

“Hablo con todos los que pasan por mi caja porque me ayudó a no desanimarme por su pérdida. ... Les conté un poco de mi historia”, dijo Bambas, refiriéndose a su esposa.

Lexi Wallace, de 26 años, quien era una clienta habitual antes de mudarse, visitó la página de Facebook de Weidenhofer y lo instó a encontrar a Bambas.

“Pensé que se llamaba Bob. Nunca me corrigió”, dijo Wallace. “Me encantaría ir a Meijer a verlo”.

Weidenhofer dijo que Bambas podrá saldar una deuda de $225,000 con esta ganancia inesperada. Cómo gaste el resto del dinero depende totalmente de él.

“Parece un sueño”, dijo Weidenhofer. Bambas quiere viajar para ver a su hermano y retomar el golf. En cuanto al trabajo, aún no ha dejado su puesto de cajero.

“Probablemente trabajaré uno o dos meses más y cerraré todo”, dijo.