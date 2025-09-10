La Guardia Costera de Estados Unidos reveló un video que muestra la destrucción de una embarcación presuntamente usada para el narcotráfico tras una noche en la que el buque USCGC Stone realizó tres incautaciones en la zona este del océano Pacífico.

Según el material difundido el martes por el cuerpo militar, durante la denominada Operación Pacific Viper, la tripulación confiscó casi 13,000 libras de cocaína y detuvo a siete presuntos contrabandistas.

“La tripulación del Stone destruyó una embarcación utilizada para el narcotráfico en un ejercicio de fuego real, asegurándose de que nunca pudiera volver a ser utilizada”, explicó la Guardia Costera.

PUBLICIDAD

“Así es como se domina el mar”, agregó.

La Guardia Costera ha incautado más de 40,000 libras de cocaína en el Pacífico desde que lanzó la Operación Pacific Viper a principios de agosto, con un promedio de más de 1,600 libras interceptadas diariamente, según indicó en un comunicado de prensa.

“Nuestra fuerza de combate marítima está acelerando las operaciones antidrogas en el Pacífico oriental. Estamos aprovechando todo nuestro abanico de capacidades para desarticular organizaciones criminales transnacionales y carteles, y evitar que el flagelo de las drogas ilícitas llegue a nuestras comunidades”, expresó el contralmirante Douglas Schofield, subcomandante en funciones de operaciones.

“Los hombres y mujeres de la Guardia Costera no cejarán en sus esfuerzos por controlar, proteger y defender las fronteras y vías marítimas de Estados Unidos, donde comienza la defensa del país”, sostuvo Schofield.