Una mujer policía del Condado de Berkely en Carolina del Sur casi pierde la vida, tras recibir accidentalmente una dosis letal de fentanilo cuando cateaba a una mujer con la que había intervenido, según reseñó ABC News.

Los videos de las cámaras corporales muestran el momento en que la agente colapsa tras tocar un billete que sacó de los bolsillos de la detenida mientras la revisaba, y que al parecer estaba contaminado con una versión de fentanilo adulterada y muy potente. Tras tocar el billete, la uniformada comienza a tambalear y se le escucha repetir en varias ocasiones “necesito Narcan”.

Otro agente que participaba de la intervención y cuya cámara corporal captó el incidente, va a toda prisa a un auto patrulla para buscar el medicamento, que se utiliza para contrarrestar los efectos de los opioides, y se lo suministra a la agente que ya se había desplomado. Al parecer, la intoxicación fue tan fuerte que fue necesario suministrarle una segunda dosis a la agente.

Tras el incidente, la oficial fue llevada a un hospital, donde fue estabilizada y dada de alta luego de recuperarse.

Un análisis realizado al billete de un dólar determinó que la sustancia en el mismo era una nueva cepa de fentanilo. Ante esto, Aislinn Langston, miembro de FAVOR Lowcountry, una organización que se dedica a trabajar con la población con problemas de consumo de sustancias controladas y antigua consumidora de fentanilo, explicó que esta sustancia ha sido detectada en su área y planteó la importancia de tomar precauciones a la hora de interactuar con personas que puedan estar en contacto con la misma. “Lo que pasa con esta sustancia, que es mucho más potente que el fentanilo, es que el Narcan no funciona con ella”, advirtió Johnson.

Añadió que aunque hay mucha desinformación en torno al fentanilo, es importante tomar precauciones cuando se manipulan sustancias controladas, como el uso de guantes y el lavado de manos, si se sospecha que se ha estado en contacto con drogas.