La ciudad de Minneapolis publicó un video el lunes que muestra una persecución y refriega que terminó en un tiroteo no fatal en enero y las suspensiones de dos oficiales federales involucrados en la represión migratoria de la administración Trump en Minnesota.

El vídeo -de una cámara de seguridad propiedad de la ciudad- captó parte del incidente en el que unos agentes federales persiguieron a un venezolano hasta su residencia. Otro venezolano que vive allí resultó herido de bala durante el enfrentamiento. En febrero, las autoridades federales retiraron todos los cargos contra los dos inmigrantes y abrieron una investigación penal para determinar si dos funcionarios de inmigración mintieron bajo juramento sobre lo ocurrido.

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La ciudad hizo público el vídeo después de que el New York Times, que había obtenido una copia con anterioridad, informara de que las imágenes planteaban interrogantes sobre por qué el caso del gobierno federal contra los dos hombres tardó semanas en derrumbarse. El Times informó de que los investigadores federales tuvieron acceso al vídeo pocas horas después del tiroteo del 14 de enero, pero no lo vieron hasta casi tres semanas después de haber acusado a los dos hombres.

“El vídeo deja meridianamente claro que, al igual que en otras situaciones durante la Operación Metro Surge, la versión del gobierno federal sobre lo ocurrido sencillamente no se corresponde con los hechos”, declaró el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, en un comunicado.

Las autoridades federales acusaron inicialmente a Alfredo Alejandro Aljorna y Julio César Sosa-Celis de golpear a un agente del ICE con el palo de una escoba y una pala de nieve durante el incidente. El agente efectuó un único disparo con su pistola e hirió a Sosa-Celis en el muslo derecho. Los manifestantes acudieron rápidamente al lugar de los hechos y se enfrentaron a otros agentes, que llevaban máscaras antigás y cascos.

La ciudad no proporcionó ninguna explicación sobre lo que muestra el vídeo, excepto para decir que estaba “relacionado” con el tiroteo. Un comunicado añadió: “La ciudad no tiene información adicional y no hará más comentarios en este momento”.

El vídeo, grabado a distancia en la oscuridad, parece mostrar a una persona de pie con una pala de nieve fuera de la casa, cerca de la calle, que luego retrocede hacia la casa y arroja la pala al patio. Esto sucede mientras una persona perseguida por otra sube corriendo desde la calle, cae en la acera, se levanta y sigue en dirección a la casa.

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Los tres parecen forcejear cerca de la escalinata durante unos 10 segundos. El momento exacto en que disparan a Sosa-Celis no está claro. Un coche con luces intermitentes se detiene y otra persona se acerca.

La cámara se desplazó activamente para ver la calle en la que se produjo el incidente antes de que llegara ningún vehículo, lo que indica que alguien pudo estar controlándola manualmente en tiempo real.

Los casos contra Aljorna y Sosa-Celis fueron retirados tras una moción muy inusual del fiscal federal jefe de Minnesota, el fiscal federal Daniel Rosen, quien dijo que las “pruebas recién descubiertas” eran “materialmente inconsistentes con las acusaciones” que se hicieron en la denuncia penal y con las pruebas presentadas en una audiencia en su vista preliminar. Dijo que la desestimación con perjuicio, lo que significaba que los cargos no podían volver a presentarse, “serviría a los intereses de la justicia”.

Rosen y otros fiscales federales implicados en el caso, así como el Departamento de Justicia, no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios de The Associated Press el lunes.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no mencionó el vídeo en un comunicado, pero se reafirmó en su declaración anterior de que dos agentes implicados parecían haber prestado falso testimonio bajo juramento, y que se les había suspendido inmediatamente por motivos administrativos a la espera de que concluyera una investigación interna. Sus nombres no se hicieron públicos.

“Mentir bajo juramento es un delito federal grave. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos está investigando activamente estas declaraciones falsas”, dijo la declaración del ICE. “Al concluir la investigación, los oficiales pueden enfrentar la terminación del empleo, así como un potencial enjuiciamiento penal”.

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El comunicado no daba detalles sobre la situación de su caso.

El abogado de Aljorna no devolvió inmediatamente una llamada en busca de comentarios. El abogado de Sosa-Celis, Robin Wolpert, dijo: “El vídeo es una prueba en las investigaciones estatales y federales en curso, así que no puedo hacer comentarios”.

Ambos hombres están en libertad mientras buscan un estatus legal. Se ordenó su puesta en libertad incluso antes de que se retiraran los cargos penales, pero el ICE volvió a detenerlos por presuntas infracciones de inmigración antes de ponerlos en libertad, de nuevo por orden judicial.

Los fiscales estatales y del condado se han sentido frustrados por la negativa de las autoridades federales a compartir información sobre el incidente, así como sobre los tiroteos mortales de Renee Good y Alex Pretti por parte de agentes federales. A finales del mes pasado, demandaron a la administración Trump el acceso a las pruebas que, según ellos, necesitan para investigar de forma independiente los tres tiroteos.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.