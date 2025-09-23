A partir de esta noche, aguaceros relacionados a la onda tropical catalogada como Invest 94L se comenzarán a sentir en el este de Puerto Rico, informó el Centro Nacional de Huracanes en Miami (NHC en inglés).

El miércoles, no obstante, toda la isla experimentaría precipitación. Las acumulaciones pudieran estar entre las dos y las seis pulgadas.

"Una onda tropical está produciendo una gran área de aguaceros desorganizados, tormentas eléctricas y fuertes vientos a través de gran parte de las Islas de Sotavento y Sotavento. Se espera que esta onda se mueva hacia eloeste-noroeste a 15 a 20 mph, propagando fuertes lluvias y vientos con ráfagas en Puerto Rico y las Islas Vírgenes esta noche y el miércoles", indicó el NHC en el boletín de la perspectiva del trópico de las 2:00 de la tarde del martes.

“Intereses en las Islas Vírgenes, Puerto Rico, las Islas Turcas y Caicos, y las Bahamas deben monitorear el progreso de este sistema”, añade la agencia.

Mientras tanto, el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) en San Juan indicó que los efectos de este sistema pudieran sentirse hasta el jueves.

“(Tendremos) riesgo de inundaciones urbanas/aisladas repentinas, deslizamientos de tierra y algunos ríos alcanzando el nivel de desborde”, indicó el NWS como los efectos que pudieramos experimentar en el país como parte del azote de esta onda tropical.

“Acumulación estimada de lluvia entre 2 y 4 pulgadas (localmente hasta 6 en el este de PR), con los días miércoles–jueves como los de mayor impacto. Se esperan ráfagas de viento fuertes cerca de las tronadas", también alertaron.

Esta onda pudiera convertirse en una depresión tropical una vez se mueva hacia el norte de La Española.