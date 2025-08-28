Vigilan nueva onda tropical con potencial de desarrollo en el Atlántico
La temporada de huracanes en el Atlántico se extiende hasta el 30 de noviembre.
El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) mantiene bajo vigilancia una onda tropical que está a punto de emerger desde la costa occidental de África y que podría experimentar algún desarrollo ciclónico durante los próximos días.
Según el informe más reciente del NHC, aunque el sistema solo tiene un 20 % de probabilidad de desarrollo ciclónico a siete días, “las condiciones atmosféricas podrían favorecer un desarrollo lento a medida que avanza sobre aguas del Atlántico tropical oriental y central”.
Se espera que la onda se mueva hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 15 y 20 millas por hora.
La temporada de huracanes en el Atlántico se extiende hasta el 30 de noviembre, y actualmente nos encontramos en su pico, que suele ocurrir entre mediados de agosto y finales de septiembre. Durante este periodo, las condiciones son más propicias para la formación de sistemas tropicales, por lo que las autoridades exhortan a la ciudadanía a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a tener sus planes de emergencia al día.