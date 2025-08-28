El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) mantiene bajo vigilancia una onda tropical que está a punto de emerger desde la costa occidental de África y que podría experimentar algún desarrollo ciclónico durante los próximos días.

Según el informe más reciente del NHC, aunque el sistema solo tiene un 20 % de probabilidad de desarrollo ciclónico a siete días, “las condiciones atmosféricas podrían favorecer un desarrollo lento a medida que avanza sobre aguas del Atlántico tropical oriental y central”.

Se espera que la onda se mueva hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 15 y 20 millas por hora.

La temporada de huracanes en el Atlántico se extiende hasta el 30 de noviembre, y actualmente nos encontramos en su pico, que suele ocurrir entre mediados de agosto y finales de septiembre. Durante este periodo, las condiciones son más propicias para la formación de sistemas tropicales, por lo que las autoridades exhortan a la ciudadanía a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a tener sus planes de emergencia al día.