El presidente Donald Trump revivió el martes el Premio Presidencial de Aptitud Física como parte de su impulso para devolver una prueba anual de aptitud física a las escuelas de Estados Unidos.

El premio está vinculado a la Prueba Presidencial de Aptitud Física, que fue un elemento fijo de las escuelas públicas durante décadas, pero se eliminó gradualmente bajo la presidencia de Barack Obama en favor de un programa que minimizaba la competencia y se centraba en la salud a largo plazo. Trump firmó una orden el verano pasado para restablecer la prueba de aptitud física, que se creó en la década de 1950.

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“Lo estamos trayendo de vuelta”, dijo Trump en una ceremonia en el Despacho Oval junto a niños y atletas profesionales. “Mi administración está trabajando muy duro para defender las preciadas tradiciones atléticas de Estados Unidos y transmitir nuestros valores de excelencia y competitividad a la próxima generación”.

El examen anterior ponía a prueba a los estudiantes en una batería de ejercicios, incluida una carrera de 1 milla y abdominales. Los que obtuvieran una puntuación superior al percentil 85 para su sexo en cada componente de la prueba recibían el Premio Presidencial de Aptitud Física, aunque todavía no se han publicado los detalles de la prueba renovada.

Trump desveló el premio en su escritorio mientras estaba flanqueado por miembros del Gabinete, entre ellos el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., la secretaria de Educación, Linda McMahon, y el secretario de Vivienda, Scott Turner. A ellos se unieron niños que dijeron haber practicado deportes como fútbol, voleibol, hockey y golf.

Hegseth declaró en el Despacho Oval que el examen será obligatorio para los alumnos de 161 escuelas situadas en instalaciones militares estadounidenses. Animó a otras escuelas del país a seguir su ejemplo.

“Necesitamos estadounidenses jóvenes, fuertes y sanos, tanto si sirven en el ejército como en cualquier otro aspecto de su vida”, afirmó Hegseth. “La idea de que la competencia es mala es el principio del declive de una nación”.

Trump, ávido jugador de golf y entusiasta del deporte, subrayó la importancia de equilibrar la forma física y la mental, afirmando que en la alta competición “todo depende de la mente”. Trump elogió a los atletas presentes en el acto de la Casa Blanca y bromeó sobre su propia forma física.

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“Hago mucho ejercicio, como máximo un minuto al día, si tengo suerte”, dijo Trump.

Trump dijo que firmaría el primer ejemplar del nuevo premio el martes. Tras el acto en el Despacho Oval, los niños fueron invitados al Jardín Sur para hacer deporte con una banda sonora de canciones como “YMCA” y “Eye of the Tiger”. Trump se unió al público mientras los niños jugaban al putt en un green, daban patadas a balones de fútbol y lanzaban una pelota de béisbol con el lanzador Noah Syndergaard.

El presidente relacionó la iniciativa con la agenda de Kennedy “Make America Healthy Again”. En su intervención junto a Trump, Kennedy dijo que era “muy desafortunado” que Obama suspendiera la prueba y citó el aumento de la obesidad entre los niños estadounidenses.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.