El gobernador de Minnesota, Tim Walz, candidato demócrata a la vicepresidencia en 2024, puso fin a su intento de buscar un tercer mandato como gobernador en medio del enfoque implacable del presidente Donald Trump en una investigación por fraude relacionada con programas de cuidado infantil en el estado.

Menos de cuatro meses después de anunciar su campaña de reelección, Walz dijo el lunes que ya no podía dedicar la energía necesaria para ganar otro mandato, aunque expresó confianza en que podría hacerlo.

Walz afirmó en un comunicado el lunes que “no puede entregarse por completo a una campaña política” tras lo que describió como “un año extraordinariamente difícil para nuestro estado”.

“Donald Trump y sus aliados —en Washington, en St. Paul y en línea— quieren convertir a nuestro estado en un lugar más frío y más cruel”, dijo Walz, en referencia a la retención de fondos para esos programas por parte de la administración Trump. “Quieren envenenar a nuestra gente unos contra otros atacando a nuestros vecinos. Y, en última instancia, quieren quitar gran parte de lo que hace de Minnesota el mejor lugar de Estados Unidos para criar una familia”.

Una persona cercana a la senadora demócrata Amy Klobuchar, de Minnesota, dijo que ella está considerando postularse a la gobernación. La persona, que no estaba autorizada a hablar públicamente y lo hizo bajo condición de anonimato, señaló que Klobuchar aún no ha tomado una decisión final.

Walz es un veterano militar y defensor de los sindicatos que ayudó a impulsar una ambiciosa agenda demócrata para su estado, que incluye amplias protecciones al derecho al aborto y generosa ayuda a las familias.