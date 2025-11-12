Washington. Waymo, la compañía de transporte con automóviles autónomos de Alphabet (Google), anunció este miércoles que ha empezado a ofrecer viajes en autopistas en Los Ángeles, Phoenix y el área de la bahía de San Francisco.

Waymo se convierte así en la primera de las grandes compañías de movilidad con vehículos autónomos que transporta pasajeros en autopistas de forma comercial.

En el futuro, el servicio se ampliará a otras localidades como Austin y Atlanta, señaló la compañía en un comunicado.

“La expansión de nuestro servicio en el área de la bahía (de San Francisco) y la introducción en las autopistas se basa en el rendimiento en el mundo real y en millones de kilómetros recorridos en autopistas”, explicó la empresa.

Hasta ahora, el servicio de Waymo estaba limitado al entorno urbano.

Dmitri Dolgov, uno de los consejeros delegados de Waymo, afirmó este miércoles a los medios de comunicación que aunque la conducción totalmente autónoma en autopistas es “muy fácil de aprender” también es “muy difícil de dominar” por lo que ha tardado en perfeccionarse.

Varias compañías están compitiendo en Estados Unidos para ofrecer servicios comerciales de transporte con vehículos totalmente autónomos, entre ellas Waymo, Tesla y Zoox (filial de Amazon).

Pero Waymo parece ser la más avanzada y está al menos dos años por delante de los robotaxis de Tesla.