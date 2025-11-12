La aprobación de la forma en que el presidente Donald Trump está manejando el gobierno ha caído drásticamente desde comienzos de su segundo mandato, según una nueva encuesta de AP-NORC, con gran parte del creciente descontento proveniente de sus propios compañeros republicanos.

La encuesta, realizada por el Centro de Investigación de Asuntos Públicos AP-NORC de The Associated Press, se llevó a cabo después de las recientes victorias de los demócratas en las elecciones intermedias, pero antes de que el Congreso tomara medidas importantes para intentar poner fin al cierre gubernamental más largo en la historia de Estados Unidos. Muestra que solo el 33% de los adultos estadounidenses aprueba la forma en que el presidente republicano está gestionando el gobierno, una caída desde el 43% registrado en la encuesta de AP-NORC de marzo.

PUBLICIDAD

Esa disminución se debe en gran parte a una caída en la aprobación entre republicanos e independientes. Según el sondeo, solo alrededor de dos tercios de los republicanos (68%) dijeron aprobar la gestión de Trump, frente al 81% en marzo.

Entre los independientes, la aprobación cayó del 38% al 25%.

Los resultados resaltan los riesgos que plantea el cierre del gobierno, el cual Trump y su administración han intentado atribuir exclusivamente a los demócratas, incluso cuando los adultos estadounidenses han culpado a ambos partidos, ya que la falta de fondos ha afectado el tráfico aéreo, dejado a cientos de miles de empleados federales sin sueldo y comprometido la ayuda alimentaria para algunos de los estadounidenses más vulnerables. Pero también podría indicar un descontento más amplio con otros cambios drásticos —y polarizantes— que Trump ha implementado recientemente en el gobierno federal, como el desmantelamiento de agencias y la orden de despidos masivos.

La aprobación de Trump sobre la gestión del gobierno se erosiona entre los republicanos

Los republicanos, que generalmente han mostrado un apoyo firme hacia el presidente, están mostrando un creciente descontento particularmente notable.

“Estoy profundamente perturbada por el cierre del gobierno durante más de cuarenta días”, dijo Beverly Lucas, de 78 años, republicana y educadora jubilada que vive en Ormond Beach, Florida, quien comparó el segundo mandato de Trump con “tener a un niño petulante en la Casa Blanca, con poder ilimitado”.

“Cuando la gente tiene hambre, él hace una fiesta”, añadió, refiriéndose a una fiesta de Halloween con temática de El Gran Gatsby celebrada en el club Mar-a-Lago de Trump en Florida. “Me pareció insensible”.

PUBLICIDAD

La encuesta encontró que una abrumadora mayoría de demócratas, el 95%, continúa desaprobando la gestión de Trump del gobierno federal, en comparación con el 89% en marzo.

“Simplemente no entiendo cómo los demócratas pueden preocuparse tan poco por la gente”, dijo, burlándose de la idea de que los demócratas estuvieran tratando de usar el cierre del gobierno para obligar a los republicanos a abordar los costos de atención médica que pronto se dispararán.

“No tengo ninguna paciencia para los demócratas y sus excusas patéticas”, añadió, argumentando que las personas que temen que se terminen los beneficios del programa SNAP (asistencia alimentaria) y que luchan por poner comida en la mesa son un problema mucho más urgente.

En lo que respecta al cierre del gobierno, todavía hay culpa para repartir. Encuestas recientes han indicado que, aunque los republicanos pueden estar recibiendo un poco más de críticas, muchos también piensan que los demócratas tienen parte de la culpa.