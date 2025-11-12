El financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein escribió en un correo electrónico de 2011 que mencionaba que Donald Trump había “pasado horas” en la casa de Epstein con una víctima de tráfico sexual, y dijo en un mensaje separado años después que Trump “sabía sobre las chicas”, según comunicaciones publicadas el miércoles.

Los correos electrónicos, hechos públicos por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, aumentan las preguntas sobre la amistad de Trump con Epstein y sobre cualquier conocimiento que pudiera haber tenido acerca de lo que los fiscales llaman un esfuerzo de años por parte de Epstein para explotar a chicas menores de edad.

El presidente republicano ha negado consistentemente tener conocimiento de los supuestos crímenes de Epstein y ha dicho que terminó su relación con él hace años.

En un correo electrónico de 2011 a Ghislaine Maxwell, una pareja de Epstein ahora encarcelada por conspirar para participar en tráfico sexual, Epstein escribió: “Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump.” Añadió que Trump había “pasado horas en mi casa” con una persona cuyo nombre aparece tachado en los correos electrónicos, pero que los demócratas de la Cámara identificaron como una “víctima”.

Epstein escribió que Trump “nunca ha sido mencionado ni una sola vez.”

En un correo separado al periodista Michael Wolff, quien ha escrito extensamente sobre Trump, Epstein escribió sobre Trump: “Por supuesto que sabía sobre las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que se detuviera.”

La Casa Blanca no respondió de inmediato a un mensaje solicitando comentarios el miércoles.

Epstein murió en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio por cargos federales.

Los abogados de Maxwell, una socialité británica, han argumentado que ella nunca debería haber sido juzgada o condenada por su papel en atraer a adolescentes para que fueran abusadas sexualmente por Epstein. Está cumpliendo una condena de 20 años de prisión, aunque fue trasladada de una prisión federal de baja seguridad en Florida a un campamento de prisión de mínima seguridad en Texas después de que fuera entrevistada en julio por el Subfiscal General Todd Blanche.