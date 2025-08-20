NUEVA YORK. Un juez federal que presidió el caso de tráfico sexual contra el financiero Jeffrey Epstein ha rechazado la solicitud del gobierno de desclasificar las transcripciones del gran jurado.

La decisión del miércoles del juez Richard Berman en Manhattan se produjo después de que el juez que preside el caso contra la socialité británica Ghislaine Maxwell, exnovia de Epstein, también rechazara la solicitud del Gobierno. Salvo que se produzca una revocación en apelación, la decisión de Berman descarta la posibilidad de que se publiquen los testimonios del gran jurado, ahora que tres jueces han llegado a la misma conclusión. Un juez federal de Florida se negó a publicar los documentos del gran jurado de una investigación realizada allí en 2005 y 2007.

Las sentencias suponen un rechazo colectivo al intento del Departamento de Justicia de desviar la atención de su negativa declarada a publicar una gran cantidad de documentos que obran en su poder y dejan claro que los documentos judiciales aún sellados no contienen ninguna respuesta que pueda satisfacer el enorme interés público que suscita el caso. El presidente Donald Trump había pedido la publicación de las transcripciones en medio de rumores y críticas sobre su antigua relación con Epstein.

Durante la campaña presidencial del año pasado, Trump prometió publicar los archivos relacionados con Epstein, pero recibió críticas, incluso de muchos de sus propios seguidores, cuando los pocos documentos publicados por su Departamento de Justicia no aportaron nuevas revelaciones. Un portavoz del Departamento de Justicia se negó a hacer comentarios el miércoles.

Berman dijo que la información contenida en las transcripciones del gran jurado de Epstein “palidece en comparación con la información y los materiales de la investigación de Epstein que están en manos del Departamento de Justicia”. El Departamento de Justicia había informado a Berman de que el único testigo que declaró ante el gran jurado de Epstein fue un agente del FBI que, según señaló el juez, “no tenía conocimiento directo de los hechos del caso y cuyo testimonio era en su mayor parte basado en rumores”.

El agente testificó durante dos días, el 18 de junio de 2019 y el 2 de julio de 2019. La transcripción completa tenía 70 páginas. El resto de la presentación ante el gran jurado consistió en una presentación de PowerPoint mostrada durante la sesión del 18 de junio y un registro de llamadas mostrado durante la sesión del 2 de julio, que terminó con la votación de los miembros del gran jurado para acusar a Epstein. Ambos documentos también permanecerán sellados, dictaminó Berman.

Maxwell está cumpliendo una condena de 20 años de prisión tras ser declarada culpable de delitos de tráfico sexual por ayudar a Epstein a abusar sexualmente de niñas y mujeres jóvenes. Recientemente fue trasladada de una prisión de Florida a un campo de prisioneros en Texas. Epstein murió en la cárcel mientras esperaba el juicio.

El caso de Maxwell ha sido objeto de una mayor atención pública desde que se produjo una protesta por la declaración del Departamento de Justicia el mes pasado en la que afirmaba que no publicaría ningún documento adicional de la investigación sobre el tráfico sexual de Epstein. La decisión enfureció a los detectives online, a los teóricos de la conspiración y a elementos de la base de Trump que esperaban ver pruebas de un encubrimiento por parte del Gobierno.

Desde entonces, los funcionarios de la administración republicana de Trump han tratado de presentarse como promotores de la transparencia en el caso, incluso solicitando a los tribunales que se levante el secreto de las transcripciones del gran jurado. “El Gobierno es la parte lógica para hacer una divulgación completa al público del expediente de Epstein”, escribió Berman en una aparente referencia a la negativa del Departamento de Justicia a publicar documentos adicionales por su cuenta, al tiempo que se movía para levantar el secreto de las transcripciones del gran jurado.

“En comparación”, añadió Berman, “la moción del gran jurado parece ser una ‘distracción’ del alcance y la amplitud de los expedientes de Epstein que obran en poder del Gobierno. El testimonio del gran jurado no es más que un fragmento de rumores sobre la supuesta conducta de Jeffrey Epstein”.

Mientras tanto, Maxwell fue entrevistada hace semanas en un tribunal de Florida por el fiscal general adjunto Todd Blanche, y el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes también había manifestado su deseo de hablar con Maxwell. Sus abogados dijeron que estarían dispuestos a una entrevista, pero solo si el panel garantizara la inmunidad judicial.

En una carta dirigida a los abogados de Maxwell, el representante James Comer, presidente del comité, escribió que el comité estaba dispuesto a retrasar la declaración hasta que se resolviera la apelación de Maxwell ante el Tribunal Supremo. Se espera que esa apelación se resuelva a finales de septiembre.

Comer escribió que, aunque el testimonio de Maxwell era “vital” para la investigación liderada por los republicanos sobre Epstein, el comité no le concedería inmunidad ni le facilitaría las preguntas por adelantado, tal y como había solicitado su equipo.