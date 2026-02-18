Los Ángeles. Mark Zuckerberg se enfrentó el miércoles a abogados en un tribunal de Los Ángeles, donde el director general de Meta respondió a preguntas sobre el uso de Instagram entre los jóvenes, su testimonio ante el Congreso y las recomendaciones internas que ha recibido sobre ser “auténtico” y no “robótico”.

El testimonio de Zuckerberg es parte de un juicio sin precedentes en Estados Unidos sobre redes sociales que cuestiona si las plataformas de Meta provocan una adicción y perjudican deliberadamente a los menores de edad.

Abogados que representan a la demandante, una mujer de 20 años identificada por las iniciales KGM, aseguran que su uso de redes sociales a temprana edad la volvió adicta a la tecnología y agravó su depresión y pensamientos suicidas. Meta Platforms y YouTube, de Google son los dos demandados que quedan en el caso. TikTok y Snap resolvieron sus causas mediante un acuerdo.

Al inicio de su interrogatorio, el abogado Mark Lanier expuso tres opciones sobre lo que la gente puede hacer con personas vulnerables: ayudarlas, ignorarlas o “aprovecharse de ellas y usarlas para nuestro propio propósito”. Zuckerberg declaró que está de acuerdo en que la última opción no es lo que una empresa responsable debería hacer, y afirmó: “Creo que una empresa razonable debería tratar de ayudar a las personas que usan sus servicios”.

Cuando se le preguntó sobre su compensación, Zuckerberg señaló que se ha comprometido a donar “casi todo” su dinero a la caridad, con un enfoque en la investigación científica. Lanier le preguntó cuánto dinero ha comprometido a las víctimas afectadas por las redes sociales, a lo que Zuckerberg respondió: “No estoy de acuerdo con la caracterización de su pregunta”.

Lanier también le preguntó a Zuckerberg sobre lo que describió como un amplio entrenamiento en medios, incluso para testimonios como el que estaba dando en el tribunal. Lanier hizo referencia a un documento interno sobre retroalimentación acerca del tono de voz de Zuckerberg en sus propias redes sociales, instándolo a mostrarse “auténtico, directo, humano, perspicaz y real”, e indicándole que “no se esfuerce demasiado” ni se muestre “falso, robótico, corporativo o cursi” en sus comunicaciones.

Zuckerberg rechazó la idea de que haya recibido capacitación sobre cómo responder preguntas o presentarse, y afirmó que quienes lo aconsejaban “sólo estaban dando comentarios”.

Sobre sus apariciones en medios de comunicación y presentaciones en público, Zuckerberg dijo: “Creo que en realidad soy bastante conocido por ser un tanto malo en esto”.

El director general de Meta ha sido objeto de burlas en internet desde hace muchos años por mostrarse robótico y, cuando era más joven, nervioso al hablar en público. Durante una entrevista en 2010 con los reconocidos periodistas de tecnología Kara Swisher y Walt Mossberg, sudaba tan profusamente que Swisher le preguntó si quería “quitarse la sudadera”.

Lanier dedicó buena parte de su tiempo con Zuckerberg a preguntar sobre las políticas de verificación de edad de la empresa.

“No veo por qué esto es tan complicado”, subrayó Zuckerberg después de un largo intercambio, reiterando que la política de la empresa restringe el uso en menores de 13 años y actualmente trabajan para detectar a usuarios que han mentido sobre su edad para eludir las restricciones.

Zuckerberg se apegó en gran medida a sus puntos de conversación, haciendo referencia a su objetivo de construir una plataforma que sea valiosa para los usuarios, señalando en varias ocasiones que no estaba de acuerdo con la “caracterización” de Lanier de sus preguntas o de los propios comentarios de Zuckerberg.

Zuckerberg ha testificado en otros juicios y ha respondido preguntas del Congreso de Estados Unidos sobre la seguridad de los jóvenes en las plataformas de Meta, y en esa audiencia se disculpó con familias cuyas vidas quedaron trastocadas por tragedias que creían que se debían a las redes sociales. Sin embargo, este juicio marca la primera vez que Zuckerberg responderá a preguntas similares ante un jurado y, de nuevo, se tiene previsto que padres en duelo estén entre el público.

El caso, junto con otros dos, ha sido seleccionado como juicio de referencia, lo que significa que su resultado podría influir en cómo se desarrollarían miles de demandas similares contra empresas de redes sociales.

Un portavoz de Meta señaló que la empresa discrepa enérgicamente con las acusaciones de la demanda y afirmó que están “confiados en que las pruebas demostrarán nuestro compromiso de larga data con el apoyo a los jóvenes”.

Uno de los abogados de Meta, Paul Schmidt, manifestó en su alegato inicial que la empresa no discute que KGM haya atravesado problemas de salud mental, sino que Instagram haya sido un factor significativo en esas dificultades. Señaló historiales médicos que mostraban una vida familiar turbulenta, y tanto él como un abogado que representa a YouTube sostienen que ella recurrió a sus plataformas como un mecanismo para sobrellevar la situación o como una forma para escapar de sus problemas de salud mental.

El testimonio de Zuckerberg llega una semana después del de Adam Mosseri, director de Instagram, quien declaró que no estaba de acuerdo con la idea de que las personas puedan volverse clínicamente adictas a las redes sociales. Mosseri sostuvo que Instagram trabaja arduamente para proteger a los jóvenes que usan el servicio, y afirmó que “no es bueno para la empresa, a largo plazo, tomar decisiones que nos generen ganancias, pero sean perjudiciales para el bienestar de las personas”.

Gran parte de las preguntas a Mosseri por parte de Lanier, se centró en los filtros cosméticos de Instagram que cambiaban la apariencia de las personas, un tema que Lanier sin duda retomará con Zuckerberg. También se tiene previsto que Zuckerberg enfrente preguntas sobre el algoritmo de Instagram, la naturaleza infinita de los feeds de Meta y otras funciones que, según los demandantes, están diseñadas para enganchar a los usuarios.

Meta también enfrenta un juicio separado en Nuevo México que comenzó la semana pasada.