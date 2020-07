El Secretario del Departamento de la Familia (DF), Orlando López Belmonte reiteró el pedido que hizo la Gobernadora Wanda Vázquez Garced de que se aprueben más recursos para el programa de Asistencia Nutricional (PAN) a las familias participantes, lo que permitiría continuar apoyando a las sobre 187 mil familias de nuevo ingreso y a las sobre 820 mil familias en el programa.

“En tan solo tres meses han ingresado al PAN 187 mil nuevas familias elegibles afectadas por los efectos de la pandemia. Esto ha elevado las familias asistidas por el PAN en la isla a 824,810. Es un nivel de necesidad nunca antes enfrentado y que continúa ampliándose, según se extienden los efectos de la emergencia,” aseguró el Secretario.

PUBLICIDAD

Al 17 de julio del 2020, el programa PAN apoyaba la alimentación de 1,487,492 personas en la isla. Un 56.7 por ciento de estos son mujeres y 43.3% son varones. El renglón de mayor crecimiento durante los meses de abril a junio es el de las personas entre 25 a 44 años de edad con 355,147 participantes. Hay además, 354,536 menores asistidos por el programa a través de su núcleo familiar. El renglón mayor lo compone el de personas mayores de 60 años con 366,923 participantes.

Por su parte el administrador de ADSEF informó que, “los $297 millones en recursos asignados por el Congreso a través del Cares Act y el Family First Act tenían una vigencia de dos meses. Estos apoyos finalizan el 31 de julio. Una vez terminado el periodo de vigencia de estos fondos las familias regresan a los niveles básicos de beneficios. Evaluaremos el desembolso total al final del mes y de quedar algún sobrante también se emitirá. Ningún recurso de emergencia se quedará sin emitir”.

Como política pública, el Secretario añadió que además de estas gestiones para la aprobación de recursos adicionales para este año fiscal que se discuten esta semana en el Congreso, también laboran en conjunto con la oficina de Puerto Rico en la Capital Federal y la Comisionada Residentes para impulsar la aprobación de legislación presentada a los fines de terminar con la disparidad en el otorgamiento de fondos de asistencia alimentaria PAN y que Puerto Rico sea incluido en el programa regular conocido como SNAP.

PUBLICIDAD

“Las medidas presentadas como el ‘Closing the Gap Act del 2020’ y el ‘Equitable Nutrition Assistance for the Territories Act’ atienden la necesidad de equiparar los beneficios de las familias que viven bajo el nivel de pobreza en Puerto Rico al que reciben en otras jurisdicciones. Estamos confiados que se habrá de tomar acción para corregir este trato injusto para las familias que viven bajo el nivel de pobreza en Puerto Rico,” aseveró el Secretario.