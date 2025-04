Para la gobernadora Jenniffer González Colón, el tiempo es relativo. Considera que las elecciones del 5 noviembre de 2024, en las que salió airosa por el Partido Nuevo Progresista (PNP), “acaban de pasar”, pero no le parece pronto para asegurar que aspirará a un nuevo término para dirigir los destinos del país.

Además, sostiene que sigue en campaña, al tiempo que está al frente del Gobierno.

Esto fue parte de lo que González Colón compartió en entrevista con Primera Hora a pocas horas de cumplir sus primeros 100 días al mando de Puerto Rico, lo que festejará este viernes con una actividad de recaudación de fondos.

La primera ejecutiva contestó preguntas sobre su gestión gubernamental desde el pasado 2 de enero, mencionó lo que estima son los logros conseguidos hasta el momento por su administración, más habló de sus prioridades y metas a cumplir.

¿Si las elecciones fueran hoy, estaría segura de su triunfo? ¿Cree que atraería al menos a parte de ese 58.8% que votó por otros candidatos?

“Lo primero es que las elecciones acaban de pasar, y yo prevalecí por más de ciento y pico mil votos. O sea, eso fue una victoria contundente. Así que yo no veo la gráfica como tú la ves, que se entienda como un rechazo, sino todo lo contrario. Segundo, lo que llevo son noventa y pico de días (de gobierno), o sea que voy en vías de cumplir mis primeros 100 días, y es donde uno hace los nombramientos. Yo he sometido más de 115 nombramientos a la Asamblea Legislativa. Estipulé la primera legislación, nosotros todavía estamos atendiendo lo que es el plan de gobierno, mitigando el reto mayor que he tenido que es el tema del sistema energético. Yo te garantizo que cuando vengan las elecciones (del 2028) yo tendré el favor del pueblo”.

Precisamente, sobre el tema del sistema eléctrico y LUMA, usted prometió mejorarlo, pero seguimos, básicamente, con la misma situación. ¿Siente que nombrando a Josué Colón como Zar de Energía es suficiente?

“Yo prometí crear también un Zar de Energía y buscar una persona con las competencias para hacer la fiscalización. Así que cumplimos con la organización de este Zar, la designación del ingeniero Josué Colón… Y sí, mi promesa sigue en pie. Lo que pasa es que en este momento tenemos un problema grave de generación. Si yo no atiendo el problema de generación no va a haber qué transmitir, que es la parte que le corresponde a LUMA. Así que sí, eso se va a atender… Estamos en este momento priorizando que, cuando la gente prenda el ‘switch’, haya luz. Y ciertamente en verano, mientras más vaya aumentando la temperatura, más frágil está el sistema hasta que no le adicionemos generación nueva”.

Josué Colón, Zar de Energía

Otra promesa de campaña que hizo fue la de atender lo que se describe como “un sistema abusivo” que han impuesto aseguradoras y planes médicos.

“Estamos trabajando con eso. Ha habido muchos retos. Y yo le he dado prioridad en estos 100 días a lo que es el sistema contributivo… He tenido múltiples entrevistas con candidatos a dirigir lo que es la Comisión de Seguros en Puerto Rico. Por eso me he tomado el tiempo, porque esta es un área donde, primero, tenemos una negociación pendiente, ya que en el 2027 nosotros estaríamos teniendo que volver a buscar los fondos en el Congreso, ya teniendo un secretario de Salud que esté enfocado y claro sobre la política pública sobre las aseguradoras, porque él fue el que me ayudó, el doctor Víctor Ramos, con la confección de esa plataforma, y lo vamos a cumplir… La situación de nuestras aseguradoras para los planes médicos, cómo le cubren los medicamentos a nuestra gente y los servicios y el tratamiento es un asunto vital, y nosotros estamos en este momento haciendo esa evaluación para cumplir lo que dice la plataforma sobre ello. Así que viene”.

Hay una preocupación ciudadana de que el gobierno actual, bajo control del PNP, se enfoca más en aprobar legislación para complacer a sectores más conservadores y religiosos, en prejuicio de grupos de la sociedad, que en atender otros asuntos más importantes… Usted prometió ser gobernadora para todas las personas en Puerto Rico…

“(Soy la gobernadora) para todo el mundo y eso es lo que vamos a cumplir. Recuerda que la Legislatura… tiene el poder de también radicar su propia legislación, y nosotros la evaluaremos, y aquella que cumpla con los planteamientos de igualdad, la vamos a estar aprobando. Pero nosotros, las 61 piezas legislativas que hemos radicado van cónsonas a los compromisos programáticos con el pueblo. Ciertamente, la Legislatura puede aprobar proyectos… y las vamos a ver sobre la marcha. Pero aquí, todo lo que se haga, va a ser en equidad. No se le van a quitar derechos a unos grupos para dárselos a otros. Nos vamos a dejar regir por el estado de derecho”.

El comisionado residente, Pablo José Hernández, ha expresado en más de una ocasión que usted no ha querido unir esfuerzos con él en Washington. ¿Es cierta esa percepción?

“Pues no la es. Yo creo que el comisionado y su equipo de trabajo han estado todas las semanas atacándome… politiqueando. Sin embargo, mi oficina del Gobierno de Puerto Rico en Washington ha estado trabajando con su oficina la radicación de una medida transicional del NAP (PAN) to SNAP. No sé si es que no quiere la ayuda en esa medida. Mi directora de PRFAA, que es mi ayudante, está en coordinación constante… El nuevo liderato del Partido Popular (Democrático) son un grupo de muchachos que se reúnen para hacer memes, y hacer videítos, o escribir cartitas. Yo tengo una función, que es trabajar. Y ya yo, a nivel federal, me he reunido con el presidente de la Cámara, el líder de la mayoría en el Senado, más de 10 secretarios de agencias federales, el presidente de los Estados Unidos, el vicepresidente de los Estados Unidos. Así que yo estoy haciendo mi trabajo tanto en la capital federal como lo estoy haciendo aquí… Y yo voy a trabajar con el comisionado en todos los asuntos que sean menester de Puerto Rico”.

El comisionado residente y presidente del PPD, Pablo José Hernández, junto a la gobernadora.

¿Pero usted se reúne con él, o se ha reunido?

“La última vez que nos vimos fue en el saludo protocolar, y cuando entendamos meritorio hacerlo, lo hacemos. No tengo ningún inconveniente (con reunirme con él). Es más, yo no tengo que mandarle cartas. Yo lo puedo llamar. Él tiene mi celular, y yo tengo el de él. Así que a mí me gusta llamar de manera directa a la gente, lo mismo espero de la gente conmigo. Yo estoy trabando y respaldando algunas de sus iniciativas, él no está haciendo lo propio; él lo que está haciendo es criticando todo lo que se hace…”

De su parte, no hay problemas en trabajar con él.

“No, no, no. Yo fui congresista por ocho años, y yo sé lo que es la figura del comisionado residente”.

Seguimos con Washington. Las políticas del presidente Trump están teniendo un impacto sustancial en la Isla. Los inmigrantes sienten que han sido traicionados después que muchos le dieron su voto. Ahora se anticipa que la guerra tarifaria tenga un efecto severo para Puerto Rico, que ya sufre los efectos de la Ley de Cabotaje, y que terminará encareciendo todos los productos que ya mucha gente siente que cada vez se le hace más difícil poder pagar. Sin embargo, en todo momento usted se ha puesto de su lado y ha defendido al presidente.

“Me has planteado tres cosas: los aranceles, la política de inmigración, y las leyes de cabotaje. Sobre las leyes de inmigración hay una realidad en Puerto Rico. Nosotros somos un territorio de los Estados Unidos. No cumplir con las instrucciones del presidente, conlleva perder fondos federales en nuestra Isla. Yo como gobernadora tengo que defender los intereses de todos los puertorriqueños, de la mayoría de las personas que viven en Puerto Rico. Así que, ¿qué fue lo primero que hice? Reunirme con las autoridades federales, conocer cuál era el plan de acción. Hasta el momento, ellos se están centrando y enfocando en arrestar a aquellas personas que tienen expediente criminal, que tienen delitos cometidos en la jurisdicción de Estados Unidos. Así que eso son la mayoría de los arrestos que se están haciendo. Y nosotros no hemos estado, no hemos recibido petición de colaborar en ninguno de estos arrestos, así que el Gobierno de Puerto Rico no está facilitando ninguna de estas cosas, en respeto y en respaldo a nuestra importante comunidad dominicana. Pero antes de estas órdenes ejecutivas del presidente, en Puerto Rico se estaban deportando inmigrantes, que llegaban a nuestras playas… Ahora el enfoque es obviamente todas las personas que tengan expediente criminal”.

En el 2020, Jenniffer González junto al presidente Donald Trump.

“Sobre los aranceles. La realidad es que, volvemos, al Puerto Rico ser un territorio de los Estados Unidos… nosotros somos el mayor productor de productos biofarmacéuticos de los Estados Unidos. Sin embargo, tú tienes distintas jurisdicciones… China le impone un 67% de arancel a todos los productos que vienen manufacturados de Estados Unidos, incluyendo los de Puerto Rico. El gobierno federal lo que ha hecho es responderle con una contrapropuesta de un 30 y pico % de arancel a productos manufacturados en China. Eso mismo ocurre con distintos países, y es la manera del presidente negociar el que le quiten cargas contributivas al gobierno federal. Mientras eso ocurre, yo me estoy dedicando, junto al secretario de Desarrollo Económico (y Comercio), junto a Invest for Puerto Rico, a convertir esa situación en una oportunidad, en una oportunidad de manufactura local, en una oportunidad de expandir nuestro comercio y nuestra huella. Llevamos 70 años en la industria farmacéutica, de investigación, de desarrollo de tecnología, y Puerto Rico se posiciona entre las primeras cuatro jurisdicciones de los estados que más agresivos estamos siendo en traernos muchas de estas compañías…”

Más allá de la manufactura, ¿hay algún otro plan que está impulsando para crear más empleos?

“Para desarrollo económico, estamos hablando de manufactura, y lo estamos logrando, ya tenemos más de 600 empleos en estos 96 días, y yo creo que esta semana tenemos otros anuncios importantes, tenemos también la industria de la construcción.… Así que, yo estoy atacando la creación de empleos a través de la manufactura primero que todo, turismo, el sector de pequeños y medianos negocios con la desregulación y permitir que puedan competir y bajar contribuciones. Eso por el momento…”

¿Hay algún proyecto que considere el más importante de su cuatrienio?

“Bueno, sería lograr la estadidad. Pero en términos de proyectos, mi plataforma los ha dividido en muchas áreas. Nosotros dividimos unos proyectos, por ejemplo, para nuestras personas con impedimentos, para nuestras personas con autismo, síndrome de Down y otras condiciones. Y para eso hemos establecido un registro único, un expediente médico único, desde que ese niño es diagnosticado, los servicios que recibe del Departamento de Salud, los de Educación, los de la Familia, los de Rehabilitación Vocacional. Eso nunca se había hecho. Así que yo voy a ser, este gobierno va a ser bien empático en tratar de buscar ayuda, soluciones, y darles respiro a nuestras familias con personas con impedimentos…”

Sobre su gabinete. Prometió caras nuevas, pero la realidad es que hay muchas que están lejos de serlo y hasta polémicas.

“La realidad es que todas las figuras que yo he traído, la mayoría de ellas son gente nueva, gente joven. Mira el caso del secretario de Desarrollo Económico (Sebastián Negrón Reichard), una persona joven, que está haciendo el trabajo. Tienes funcionarios jóvenes en las distintas agencias del gobierno, el secretario de Hacienda (Ángel L. Pantoja Rodríguez), una persona joven, pero que también tiene experiencia. Y tienes canas. Yo creo que hay un buen balance. Las personas… miren el caso del secretario de Recursos Naturales (y Ambientales, Waldemar Quiles Pérez), señalado, salió vindicado en una vista; el secretario de Salud (Víctor Ramos), múltiplemente señalado, no hubo un documento ni nada que mostrara lo contrario, salió que era una patraña, como yo lo había dicho desde el día uno. Así que, aquí cada jefe de agencia ha sido evaluado, se envía a la Legislatura para su aprobación, pero mejor que eso, todos están bajo evaluación constante, porque todos tienen que cumplir con el compromiso programático que llevamos con el pueblo de Puerto Rico. Si hay alguno de ellos que no ejecuta, la primera que va a pedir esa remoción soy yo…”

Ahora que menciona al secretario del DRNA, siendo el caso que en una vista pública dijo que había sido Ángel Cintrón quien le contactó, y no directamente usted, ¿qué posición ocupa Cintrón, si alguna, en su administración?

“No ocupa ningún cargo en mi administración. Sin embargo, yo le pedí a un grupo de personas que me ayudaran a evaluar la cantidad de candidatos, al alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera; a los miembros que fueron parte de mi plataforma de gobierno, el licenciado Francisco Domenech, porque son muchas las entrevistas que se hacen. Se han hecho, por ejemplo, en algunas posiciones más de seis entrevistas de seis candidatos y yo al final del camino, pues entrevisto dos o tres de esos candidatos. Hay otras que hemos tenido más. Así que eso me ha ayudado a tener distintos tipos de entrevistas, personas que han solicitado a través de la página, que nosotros abrimos un banco de talentos, otras que he recibido por referencia y las entrevisto…”

En unos días habrá una actividad para celebrar sus 100 días en el Gobierno con una donación de $1,000 a nombre de su comité. ¿Desde ya está mirando al 2028 como una posibilidad para volver a correr como gobernadora?

“Es el viernes. Y hay unos (donativos) de $50 también. Yo soy una mujer organizada, y yo estoy en campaña, y por lo tanto mi comité de campaña está haciendo las actividades de recaudación correspondientes para las metas políticas que me he trazado y que he trazado para mi colectividad”.

Está mirando a la campaña para la reelección en el 2028…

“Claro, claro. Estoy trabajando. La campaña va a llegar en su momento. Y todos tenemos el momento para hacer campaña. Yo estoy enfocándome en trabajar, estoy enfocándome en hacer el trabajo que le prometí al pueblo de Puerto Rico. Acabo de ser electa, con un mandato contundente, yo estoy agradecida de Dios y agradecida del pueblo, y obviamente mi comité está trabajando a la misma vez”.

¿Ha tenido conversaciones con el exgobernador Pedro Pierluisi desde que juramentó como gobernadora?

“Nosotros hablamos durante el proceso de campaña y él ayudó al partido, ayudó al PNP. Él respaldó nuestra candidatura. Así que yo estoy agradecida de esa labor que hizo el exgobernador. Ahora mismo estamos trabajando, y yo creo que él me ha dado el espacio de poder yo establecer la agenda de estos 100 días y obviamente del gobierno, cosa que agradezco. Pero tenemos (comunicación)… hay apertura. Agradezco todos los consejos que me quiera dar él, u otros exgobernadores, como los he recibido”.