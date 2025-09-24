En “cuestión de días”, la gobernadora Jenniffer González Colón nombrará a la persona que sustituirá a la contralora Yesmín Valdivieso.

La información la dio a conocer en la tarde de este miércoles, durante una conferencia de prensa que realizó en la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, por sus siglas en inglés).

“Nosotros llevamos meses entrevistando personas de la más alta probabilidad moral y quiero reunirme con los presidentes de los cuerpos legislativos para discutir esos candidatos”, precisó la primera ejecutiva.

Este encuentro con los presidentes del Senado, Thomas Rivera Schatz, y de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, se realizará en los próximos días. Pero, de inmediato, González Colón no especificó la fecha.

“Quiero tener la oportunidad de reunirme con los presidentes de los cuerpos legislativos y discutir esa nominación, ya que es todo un nombramiento que va a Cámara y a Senado y que es un nombramiento por 10 años, o sea no es un nombramiento regular”, sostuvo.

Indicó que una vez el nombramiento sea discutido con los presidentes legislativos, se daría a conocer el nombre de la persona seleccionada.

La actual contralora cumplió su término para retirarse del cargo el 30 de junio de 2020. Desde entonces, se realizaron tres nombramientos sin que hayan podido ser confirmados tanto por el Senado como por la Cámara de Representantes.

Valdivieso se ha mantenido a cargo de la Oficina del Contralor por los pasados cinco años en espera de un sustituto.

Contralora Yesmin Valdivieso. ( Ramon " Tonito " Zayas / STAFF )

Para el periodo de las elecciones del 2024, la funcionaria dijo a Primera Hora que “yo no estoy atornillada. La única razón por la que sigo es porque la Constitución dice que hasta que el próximo contralor no haya tomado juramento, el contralor que esté, pues se queda. La Constitución lo que dice es: ‘Habrá un contralor por 10 años y hasta que el próximo contralor juramente a su cargo’”.

Entre los requisitos para ser contralor está que la persona tenga 30 años o más. La ley no exige que sean contador público autorizado, aunque históricamente estos profesionales han ocupado el cargo.