Sectores de Guaynabo y Bayamón pudieran experimentar este jueves bajas presiones o interrupciones temporales en el servicio de agua potable, debido a una avería que afecta la planta de filtros de Guaynabo.

En una comunicación publicada en las redes sociales, se indicó que el percance que enfrentan son “problemas mecánicos en la toma de aguas crudas”

“El sistema se encuentra operando a baja producción. Personal de la AAA se encuentra atendiendo la avería”, informó la AAA.

Los problemas en el servicio de agua potable pudiesen afectar principalmente a los residentes de Guaynabo que viven en la urbanización Muñoz Rivera, la avenida Esmeralda, Parkville, avenida Lopategui, partes altas de Las Lomas y la zona urbana de Guaynabo. También podrían verse impactados los barrios López Cases y Canta Gallo.

Mientras, sectores entre Guaynabo y Bayamón, como Tintillo, calle Buen Samaritano, Juan Domingo, La Morenita y áreas adyacentes sentirían el efecto de la avería.

De inmediato, no se informó cuánto tiempo demoraría resolver el problema mecánico que enfrentan.