El presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis R. González Delgado, reaccionó esta noche a una publicación de carácter político difundida en la cuenta oficial de Facebook de la agencia.

Se trató de una transmisión en vivo de un aparente mitin del Partido Nuevo Progresista (PNP) celebrado en Arroyo.

¿En serio?



La Autoridad de Acueductos transmite actividad del PNP en su página de Facebook. pic.twitter.com/d1tvDILIkd — Rafael Lenín López (@LeninPR) May 3, 2026

“Ahora en vivo. Desde el malecón de Arroyo, celebramos en grande esta victoria junto a nuestra gente. Se siente la emoción, la energía y el respaldo del pueblo que dijo presente. ¡Esto es de ustedes!”, leía el mensaje, que incluyó un emoji de una palma y los hashtags #EsNuestroMomento y #ElCambioVa.

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La publicación provocó reacciones por su contenido político, ante lo cual González Delgado expresó por escrito que “como institución pública, reconocemos que este tipo de acción no es cónsona con los principios de neutralidad y responsabilidad que rigen nuestra gestión”.

“Este incidente responde a una actuación individual de un empleado que tenía acceso a la cuenta de nuestras redes sociales. No obstante, ello no exime a la Autoridad de su deber de garantizar el uso correcto y adecuado de sus canales oficiales”, indicó el presidente ejecutivo de la AAA.

“La administración ya ha iniciado un proceso de revisión interna y está tomando cartas en el asunto. Este tipo de conducta no será tolerada y conllevará las consecuencias correspondientes conforme a nuestros reglamentos y normas aplicables”, añadió.

“Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, la integridad institucional y el uso responsable de los recursos públicos, incluyendo nuestras plataformas de comunicación, que deben estar siempre al servicio de todos los ciudadanos por igual”, concluyó.