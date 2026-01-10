Abonados de los municipios de Guaynabo y Bayamón se quedarán sin servicio de agua potable por un promedio de 12 horas este próximo lunes, ya que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) realizará trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo en la toma de aguas crudas Santa Rosa III, ubicada en el municipio de Guaynabo.

Los trabajos comenzarán a las 6:00 a.m. y se espera que culminen a las 6:00 p.m., según informó el vicepresidente de Operaciones y director interino de la Región Metropolitana de la AAA, Luis J. Ortiz Salgado, en comunicado de prensa.

El ingeniero informó que el proceso de recuperación del sistema iniciará en horas de la noche del lunes y que el restablecimiento del servicio será gradual y de manera paulatina en los sectores afectados.

Entre las labores a realizarse se incluyen la limpieza e inspección del pozo húmedo, la remoción de sedimentos, la reparación de la válvula en la salida de la bomba número dos, la evaluación de la válvula reguladora de dicha bomba, así como el cotejo de las protecciones en los controles.

“Estas labores son necesarias para optimizar la extracción de un mayor caudal de agua y forman parte de las acciones dirigidas a fortalecer y mejorar la producción y la confiabilidad del sistema en la zona”, se explicó en la comunicación.

Ante estas mejoras, los sectores a afectarse en Guaynabo son la avenida Muñoz Rivera, las avenidas Esmeralda y Lopategui, Parkville, las partes altas de Las Lomas, la zona urbana de Guaynabo y los barrios López Cases, Canta Gallo y Tintillo. También podrían experimentar interrupciones los sectores calle Buen Samaritano, así como Juan Domingo y La Morenita en Bayamón, además de áreas aledañas.

“Estos trabajos son fundamentales para fortalecer la capacidad de la operación del sistema, lo que nos permitirá ofrecer un servicio más confiable a nuestras comunidades”, expresó Ortiz Salgado.

Como medida de mitigación, la Autoridad contará con la disponibilidad de camiones oasis, coordinados previamente con los municipios y sus respectivos alcaldes.

En el comunicado se agradeció la comprensión de los abonados.