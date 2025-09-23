El gobierno busca reclutar a 100 nuevos empleados que consideren tener la vocación para convertirse en bomberos.

La convocatoria está disponible a través de la página cibernética empleos.pr.gov. Se informa que el salario mínimo base será de $30,000 anuales y que el interesado debe tener entre 18 y 39 años.

“Naturaleza del Trabajo: Trabajo especializado en la extinción de incendios, rescate de personas en incendios y en distintas situaciones tales como pero sin limitarse a búsqueda y rescate urbano en estructuras colapsadas, rescate vehicular, rescate de elevadores; Atender emergencias de materiales peligrosos; ser activado durante eventos de incendio de gran magnitud, eventos de emergencia sean atmosféricos y/o repentinos; despejar de escombros vegetativos y otros, caminos y carreteras en situaciones de emergencia en su demarcación; orientaciones en escuelas y comunidades sobre aspectos de la prevención de incendios y otras actividades relacionadas con las funciones que lleva a cabo un Bombero”, detalla la convocatoria.

Entre las condiciones del empleo está que los nuevos bomberos deberán “trabajar turnos rotativos en las Estaciones que comprenden la zona metropolitana”.

Fue en un comunicado que emitió la gobernadora Jenniffer González Colón, junto al secretario de Seguridad Pública (DSP), Arturo Garffer, donde se dio cuenta del reclutamiento que se dará para aumentar el número de trabajadores del Negociado del Cuerpo de Bomberos a 2,026 oficiales.

La nueva Academia del Negociado contará con una inversión de $1,380,000 y tendrá una duración de 12 semanas en las instalaciones del Albergue Olímpico, en Salinas. Los cadetes recibirán entrenamientos especializados en extinción de incendios, rescate, primeros auxilios, manejo de materiales peligrosos, extinción de fuegos forestales y preparación física, bajo los más altos estándares de calidad y seguridad, según se informó.

No se precisó cómo se seleccionarán a los 100 candidatos a bomberos. Pero, se informó en la convocatoria que los seleccionados estarán tres meses en probatoria, deben pasar exámenes físicos y una entrevista, deben tener un peso proporcional a su estatura, así como contar con una licencia de conducir vehículos de motor pesados Categoría 8 Tipo III expedida por el Departamento de Transportación y Obras Públicas.

El comisionado del Cuerpo de Bomberos, Josué Piñeiro Torres, resaltó que las personas que consideren esta profesión deben estar llamados por la vocación y el deseo de servir.

“Ser bombero es más que una profesión: es un compromiso de vida. El reclutamiento de estos 100 cadetes permitirá continuar ofreciendo el servicio de excelencia que caracteriza a nuestro Negociado. Invitamos a hombres y mujeres con vocación de servicio, disciplina y trabajo en equipo a unirse a esta misión”, sostuvo.

Mientras, la gobernadora comentó que “nuestros bomberos son un pilar en la protección de la vida y la propiedad del pueblo de Puerto Rico. Conscientes de la magnitud de esa responsabilidad, mi administración no escatimará en recursos para asegurar que cuenten con las herramientas, el adiestramiento y el personal necesario para cumplir su misión. Este nuevo reclutamiento es una muestra clara de nuestro compromiso con su labor y con la seguridad de cada ciudadano”.

Por su parte, el secretario del DSP indicó que estos nuevos 100 bomberos fortalecerían el Negociado del Cuerpo de Bomberos.

“Estamos dando pasos firmes para garantizar que Puerto Rico cuente con bomberos altamente capacitados, con mayores recursos y presencia en cada rincón de la isla. Esta Academia es una inversión estratégica que eleva nuestra capacidad de respuesta y consolida la preparación frente a cualquier emergencia”, afirmó Garffer.