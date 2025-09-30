La empresa de confección de ropa militar, Brightforce Industries, estará bajo una expansión, que creará 50 nuevos empleos para personas con diversidad funcional en Mayagüez y Morovis, informó este martes la gobernadora Jenniffer González Colón.

“Cuando esta empresa o alguna empresa decide ir más allá y reclutar como parte de su fuerza laboral a personas que tengan algún tipo de diversidad funcional, a nuestro juicio le añade valor por lo que representa a la comunidad y hoy tengo el privilegio de poder anunciar 50 nuevos empleos aquí en Puerto Rico, no solamente en este campo de Mayagüez, sino en el de Morovis”, precisó la funcionaria, al anunciar varias ayudas que se le darán a la empresa que tiene entre sus empleados a personas parcial o legalmente ciega o con diversidad funcional, como personas en silla de ruedas y sordos.

La expansión que realizará la empresa representa una inversión de $2.25 millones.

Se indicó que con los 50 nuevos empleos inclusivos que se creará, en los que se pagará un salario mínimo federal e incentivos de productividad de hasta $12.50 la hora, la empresa aumentará la plantilla de empleados a 140 y generará una nómina anual de $3.7 millones.

“Hoy este anuncio le hace más justicia social y representa empleos de calidad”, precisó la gobernadora.

Para reclutar a los nuevos empleados, habrá una feria de empleo el 8 de octubre en Mayagüez, donde hay 20 plazas disponibles, y el 9 de octubre en Morovis, donde hay 30 plazas.

González Colón informó que en Puerto Rico hay una tasa de 21% de personas con discapacidad funcional y la mayoría, el 53%, vive bajo los niveles de pobreza.

“Cuando tu no le consigues un trabajo o no cualifican para un trabajo, ese porciento de niveles de pobreza se agudiza mucho más. La tasa más baja de empleo lo tienen las personas con diversidad funcional con un 23%, y la tasa más baja de personas con diversidad funcional que trabajan a tiempo completo por todo el año es de solo 15%... Y, somos la posición de decimosexta de quienes no están trabajando, pero están activos en la búsqueda de empleo, (con) casi 8%. Así que ese 8%, yo los exhorto a que vengan la semana que viene, el miércoles aquí en Mayagüez y el jueves en Morovis, para poder conseguir empleo”, manifestó la gobernadora.

Para contribuir con los esfuerzos de la empresa, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, así como del Departamento del Trabajo dará en incentivos y adiestramientos, valorados en $1,166,406.

La empresa realiza uniformes de gala de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.