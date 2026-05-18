Como parte de las acciones para proteger la infraestructura del sistema y garantizar el servicio de agua potable a la ciudadanía, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) realizará trabajos programados de reparación en una tubería de 24 pulgadas en la avenida Roberto H. Todd, en Santurce, según informó el director ejecutivo de la Región Metro, José Rivera Ortiz.

Los trabajos comenzarán a las 8:00 p.m. del martes, 19 de mayo, y se extenderán aproximadamente hasta las 4:00 a.m. del miércoles, 20 de mayo. Estas labores se realizarán durante horas de la noche con el propósito de minimizar el impacto en la actividad económica del área. Durante este periodo, será necesario realizar ajustes operacionales en el sistema para completar los trabajos de manera segura.

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“Estas labores son necesarias para continuar protegiendo nuestra infraestructura y atender de manera preventiva situaciones que podrían provocar interrupciones mayores en el servicio. Nuestro personal trabajará de forma continua para completar la reparación en el menor tiempo posible”, expresó Rivera Ortiz mediante declaraciones escritas.

El director regional explicó que, durante el día de hoy y mañana, personal operacional de la AAA estará realizando preparativos y ajustes en el sistema de distribución con el propósito de reducir la cantidad de abonados impactados mientras se ejecutan los trabajos.

Según explicó el funcionario, la reparación permitirá corregir una avería identificada en la línea de distribución, evitando mayores pérdidas de agua y fortaleciendo la confiabilidad del sistema de la Región Metro.

Abonados de Condado, Miramar, Santurce, Ocean Park, Isla Verde y comunidades adyacentes podrían experimentar desde bajas presiones hasta interrupciones temporeras en el servicio de agua potable durante los trabajos.

Como parte de las medidas de mitigación, la AAA se mantiene en comunicación y coordinación con la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) del Municipio de San Juan para la distribución de agua potable a través de camiones oasis en las comunidades que así lo requieran.

El funcionario destacó que, una vez concluida la reparación, el sistema entrará en una fase de recuperación paulatina. Esto significa que el servicio no regresará de manera inmediata a todos los sectores al mismo tiempo, ya que las tuberías deben volver a llenarse y estabilizar presiones de forma progresiva antes de alcanzar una operación normal. Por esta razón, algunos abonados podrían continuar experimentando bajas presiones o interrupciones temporeras mientras el sistema completa su recuperación.

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Rivera Ortiz informó que como parte de la agenda de trabajo para fortalecer el sistema de agua en la región, a partir del mes de julio se estarán realizando labores de mantenimiento en instalaciones de la AAA que suplen el área metropolitana, con el propósito de optimizar su operación y atender de manera preventiva componentes esenciales del sistema.

Asimismo, la AAA mantiene encaminado el proyecto de mejoras y modernización de la Planta de Filtración Sergio Cuevas, con una inversión de sobre $170 millones. Este proyecto busca modernizar y hacer más resiliente la infraestructura de esta instalación, que suple a más de 190,000 abonados de la Región Metropolitana de la AAA en municipios como San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Gurabo, Juncos, Canóvanas y Loíza.

A estos esfuerzos se suma el proyecto de construcción de la nueva estación de bombas de la comunidad Monteflores, en San Juan, que cuenta con una inversión aproximada de $3.8 millones para el diseño y construcción de una nueva estación de bombeo y la instalación de una línea de agua potable. Este proyecto busca atender un problema histórico de presión y falta de servicio que por años ha afectado a residentes de Monteflores y sectores aledaños.

“Sabemos que los retos que enfrenta la infraestructura de agua potable en la Región Metro no se resuelven con una sola reparación. Por eso, además de atender las situaciones operacionales inmediatas, estamos impulsando proyectos permanentes que nos permitan fortalecer el sistema, aumentar su resiliencia y ofrecer un servicio más confiable a nuestra gente”, añadió Rivera Ortiz.

Todos estos proyectos forman parte del Plan de Mejoras Capitales que la actual administración ha puesto en marcha para atender la infraestructura crítica del sistema de agua potable. Este año, dicho plan cuenta con una inversión de $3.4 billones en proyectos en construcción a través de toda la Isla.

La AAA exhortó a los ciudadanos a tomar medidas de almacenamiento preventivo y mantenerse atentos a las plataformas oficiales de la corporación pública para información actualizada sobre el progreso de los trabajos.