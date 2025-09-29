El liderato del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes denunció este lunes que la mayoría parlamentaria del Partido Nuevo Progresista (PNP) en ese cuerpo legislativo es cómplice de que la exgobernadora Wanda Vázquez continúe con un servicio de escoltas pagadas por el pueblo, a pesar de haberse declarado culpable de corrupción ante el tribunal federal, porque esa mayoría parlamentaria se negó a aprobar una resolución ordenando al superintendente de la Policía a revertir ese beneficio de seguridad y escolta.

Justamente más temprano en el día, el superintendente de la Policía, Joseph González, aclaró en una conferencia de prensa que, luego de que el equipo legal de la Uniformada revisara el tema de las escoltas para exgobernadores, se determinó que la ley no contiene ninguna disposición que permita retirarle la escolta la exgobernadora Vázquez, y por tanto la Policía seguiría dándole ese beneficio, en cumplimiento de la ley. González acotó que solo podría revertirse el beneficio si la Asamblea Legislativa legislaba expresamente a esos efectos.

“La Cámara de Representantes tiene el deber de responder con rapidez y firmeza cuando se trata de la correcta utilización de los recursos públicos. Sin embargo, hoy han decidido ser cómplices de Wanda Vázquez. En un momento en que enfrentamos limitaciones serias en seguridad, no podemos permitir que se sigan gastando miles de dólares en proveer escoltas a una persona convicta. Por eso, pedíamos que la medida se bajara al pleno y el PNP se negó”, indicó Héctor Ferrer Santiago, portavoz del PPD en la Cámara.

“Resulta insólito que el país esté pagando una guagua, chofer, seguridad y gasolina a una persona declarada culpable por corrupción”, agregó Ferrer Santiago.

“La decisión del gobierno de Jenniffer González y la Cámara del PNP es clara: los puertorriqueños tenemos que pagarle guagua, chofer y seguridad a una funcionaria que se declaró culpable de corrupción. Nuevamente demuestran que no están comprometidos con combatir la corrupción, sino con premiarla. Puerto Rico merece un gobierno que defienda el dinero del pueblo, no que lo malgaste protegiendo a quienes han fallado en servir con honestidad”, insistió el líder popular.

Ferrer Santiago catalogó de “inaceptable” que, “mientras nuestro pueblo sufre por falta de recursos en seguridad, se mantenga un gasto de miles de dólares en escoltas para una persona que ya admitió haber cometido un delito”.

“Este privilegio es un insulto a la ciudadanía que exige transparencia y responsabilidad en el uso de los fondos públicos”, insistió, agregando que el PNP se negó a bajar por descargue la Resolución Conjunta de la Cámara 188, que ordenaba al superintendente de la Policía retirar el beneficio de seguridad y escolta a la exgobernadora Vázquez.

“En el día de hoy los representantes del PNP tuvieron la oportunidad de demostrar con acciones, y no con palabras, que están comprometidos con la transparencia, la justicia y el buen uso de los recursos públicos. Pero hicieron todo lo contrario”, sentenció Ferrer Santiago.