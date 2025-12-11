Cientos de adultos mayores se dieron cita en el Centro de Usos Múltiples de Fajardo para disfrutar de la “Navidad Dorada”, un evento dedicado a llevar música, juegos, arte y espíritu navideño a esta población que sigue creciendo en Puerto Rico. La actividad, que reunió a unas 250 personas de la Tercera Edad, buscó ofrecerles un espacio de alegría, recreación y convivencia comunitaria.

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, impulsor de la iniciativa, destacó la importancia de crear espacios pensados para este sector.

“Queríamos hacer algo diferente para impactar a todos los sectores de nuestro Distrito Representativo. Actividades como esta fomentan la interacción y la confraternización que estas personas necesitan en estos momentos”, afirmó.

Méndez, quien representa el Distrito 36 —que incluye Río Grande, Luquillo, Fajardo, Vieques y Culebra— recordó que la demografía del país ha cambiado significativamente. “La realidad demográfica de Puerto Rico refleja un aumento en la cantidad de adultos mayores, que sobrepasa los 800,000 según datos del Censo de 2022. Ante esta realidad, identificar alternativas para brindarles recreación y alegría se hace imperativo”, subrayó.

Durante más de cuatro horas, los asistentes disfrutaron de juegos tradicionales como bingo y dominó, participaron en sesiones de manualidades y se animaron a bailar al ritmo de la banda del Departamento de Corrección y Rehabilitación, que ofreció un variado repertorio musical.

Además, se entregaron premios a los participantes de las distintas actividades, así como tarjetas de regalo para compras de alimentos en Supermercados Econo, otorgadas a cada adulto mayor presente.

El evento también contó con la presencia del alcalde de Fajardo, José Aníbal “Joey” Menéndez, y de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, la doctora Yolanda Varela, quienes compartieron con los participantes y resaltaron la importancia de continuar promoviendo actividades que fortalezcan el bienestar y la inclusión social de esta población.