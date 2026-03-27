Ante el aumento de consumo de pescados y mariscos en esta Semana Santa, el Departamento de Agricultura lanzó este viernes “La Ruta del Pescado”.

Con esta iniciativa se busca promover el consumo de mariscos frescos y apoyar a las villas pesqueras, según informó el secretario de Agricultura, Irving Rodríguez Torres, en comunicado de prensa.

Explicó que esta iniciativa promueve 23 villas pesqueras alrededor de Puerto Rico, donde se consigue pescado y marisco 100% fresco y local. Se da a conocer en momentos en que se celebra Semana de la Industria Pesquera.

“Con esta iniciativa queremos invitar a nuestra gente a recorrer las villas pesqueras y conocer de primera mano el trabajo extraordinario que realizan nuestros pescadores. La Ruta del Pescado es una oportunidad para disfrutar pescado y marisco 100% fresco y local, al tiempo que respaldamos a las familias que viven de esta importante industria agrícola”, expresó agrónomo.

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El titular destacó que esta administración ha dado prioridad al fortalecimiento del sector pesquero mediante atención directa a sus reclamos y el impulso de proyectos que contribuyen al desarrollo de las 54 villas pesqueras (con y sin pescaderías) alrededor de Puerto Rico.

“Desde el Departamento de Agricultura hemos mantenido un diálogo constante con nuestros pescadores y organizaciones pesqueras. Estamos atendiendo sus necesidades caso a caso y acelerando proyectos de reconstrucción y mejoras en varias villas pesqueras para fortalecer esta industria y ampliar las oportunidades para quienes viven de la pesca”, indicó el secretario.

Entre las villas incluidas en esta iniciativa se encuentra la Villa Pesquera El Seco, en Mayagüez, que será administrada por la Asociación de Pescadores Sector El Seco, bajo la dirección del Sr. Walter Martínez, del Club de Pescadores Nuestra Señora del Carmen (Marina Meridional), Inc.

Asimismo, la Villa Pesquera de Cibuco, en Vega Baja, será administrada por la Asociación de Pescadores de Cibuco, presidida por Rafael Jiménez.

“Esta iniciativa demuestra la acción continua del Departamento de Agricultura para trabajar de la mano con los pescadores, fortalecer la infraestructura pesquera y fomentar el desarrollo sostenible de la industria en Puerto Rico”, destacó.

Rodríguez Torres exhortó a la ciudadanía a aprovechar los días de ocio durante esta temporada para recorrer la Ruta del Pescado, descubrir las villas pesqueras y disfrutar lo mejor de la pesca local.

“Invitamos a todas las familias a visitar nuestras villas pesqueras, conocer a nuestros pescadores y degustar pescado y mariscos frescos directamente de sus manos. Es una experiencia gastronómica y cultural que también fortalece nuestra economía agrícola”, concluyó.

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Por otro lado, como parte de los anuncios realizados durante la actividad, el secretario informó la firma de acuerdos de arrendamiento con varias asociaciones pesqueras para la administración de villas pesqueras propiedad del Departamento de Agricultura, una acción que reafirma el compromiso de la agencia con el fortalecimiento de este importante sector productivo.

Mediante estos acuerdos se formalizaron contratos por un término de cinco años con organizaciones de pescadores, quienes asumirán la administración y operación de estas instalaciones, fomentando así una gestión directa por parte de las comunidades pesqueras.

La Ruta del Pescado