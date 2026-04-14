Una agrupación de médicos que ejercen la medicina estética objetaron una medida legislativa presentada por el senador Juan Oscar Morales que busca crear la “Ley para la Regulación Integral de los Servicios estéticos y Sueroterapia en Puerto Rico”.

Según opinó el presidente del Puerto Rico Academy of Aesthetic Practitioners, el doctor José Ángel Marrero, la medida “podría limitar el acceso de miles de pacientes a servicios médicos y restringir el ejercicio legítimo de la medicina en la Isla”.

Por ello, impulsó enmiendas para armonizar la medida con la legislación vigente y salvaguardar tanto a los pacientes como a los profesionales debidamente licenciados. Además, estableció la necesidad de asegurar que cualquier cambio regulatorio se traduzca en mayor seguridad, claridad y estabilidad para el sector de la salud en Puerto Rico.

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“Su aprobación debe responder a un balance adecuado entre la protección del paciente y el reconocimiento del ejercicio profesional debidamente regulado. Por ello, hemos propuesto enmiendas puntuales que atienden áreas críticas”, expresó el galeno en comunicado de prensa.

La organización expresó su disposición a colaborar activamente en la redacción final del proyecto, con el objetivo de asegurar el resultado responda al mejor interés del pueblo de Puerto Rico.

“La medicina estética en Puerto Rico es ejercida por médicos licenciados que han completado formación adicional, certificaciones y adiestramientos clínicos supervisados. La Asamblea Legislativa tiene ante sí un proyecto que impacta directamente el acceso a servicios, la libre práctica de la medicina y la seguridad del paciente. Este proyecto debe evaluarse con rigor, evidencia y apertura a escuchar a todos los sectores médicos involucrados, como nuestra organización que reúne un centenar de médicos especialistas”, afirmó Marrero.

De inmediato, no se pudo contactar al senador Morales a su unidad móvil para obtener una reacción.

La medida se encuentra en etapa de vistas públicas. Es precisamente el senador quien las preside, a través de la Comisión senatorial de Salud.

La exposición de motivos alude a que “Puerto Rico ha presenciado una proliferación acelerada de negocios dedicados a la prestación de servicios estéticos, tales como clínicas de medicina estética, centros de ‘med spa’, establecimientos de sueroterapia intravenosa, inyectables cosméticos, tratamientos mínimamente invasivos y otros procedimientos dirigidos a la apariencia física.

Aunque esta expansión responde, en parte, a cambios culturales, al auge de las redes sociales y a una mayor demanda por tratamientos rápidos y aparentemente inocuos, también ha generado serias preocupaciones en cuanto a la protección de la salud pública, la calidad de los servicios y la ausencia de parámetros regulatorios claros que definan quién puede ofrecer estos tratamientos, en qué condiciones y con qué supervisión profesional”.