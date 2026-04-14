¿Tienes medicamentos expirados?

Sepa que el Departamento de Salud, junto a la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés), hará un recogido de estos medicamentos expirados para disponer de ellos de manera adecuada.

La actividad se realizará el sábado, 25 de abril de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. en la sede del Departamento de Salud, en Río Piedras.

“Se va a participar del DEA National Prescription Drug TakeBack Day, que es un servicarro donde se recogen los medicamentos expirados”, anunció el secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

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Según publicó la DEA en su página cibernética, este evento se realiza, debido a que, “con demasiada frecuencia, los medicamentos recetados que no se utilizan terminan en manos equivocadas. Esto es peligroso y a menudo trágico”.

El evento se realizará en todo Estados Unidos.

Por otro lado, el titular también informó que realizarán la primera Cumbre de Cannabis Medicinal en el hotel Garden Inn, antiguo Condado Plaza, en el Condado, este próximo viernes, 17 de abril.

Allí se reunirán proveedores y usuarios de cannabis para recibir orientaciones.

“Tiene como objetivo servir como un espacio de orientación educativo, responsable y accesible, enfocado en el marco regulatorio del cannabis medicinal en Puerto Rico, así como en sus usos terapéuticos y el cumplimiento de disposiciones vigentes. Aquí le vamos a dar lo que dice la ley, los reglamentos. El propósito de la cumbre es continuar promoviendo la educación y el uso responsable del carácter medicinal dentro de un marco regulado, asegurando que pacientes, profesionales de salud y la ciudadanía en general cuenten con información clara, confiable y actualizada”, afirmó Ramos Otero.

Informó que hay registrados 24 proveedores y 150 participantes.