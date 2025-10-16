El Hospital Metropolitano de Cabo Rojo no cesaría operaciones el próximo 30 de noviembre, sino que cambiaría de dueño, el cual presuntamente continuaría la operación de la única sala de emergencia que hay en este municipio y del centro psiquiátrico, explicaron el alcalde caborrojeño, Jorge Morales Wiscovitch, y el secretario de Salud, Víctor Ramos.

La explicación la ofrecieron luego de que el pasado martes el actual propietario, Metro Pavía Health System, enviara cartas de cesantía a los empleados. En la misma advierte la fecha del cese de operaciones.

“Por medio de esta comunicación le informamos que, como resultado de un proceso de negociación de compraventa, el Hospital Metropolitano de Cabo Rojo proyecta cerrar la totalidad de sus operaciones de manera permanente efectivo el 30 de noviembre de 2025”, dice la carta en poder de Primera Hora.

El alcalde indicó que “hace un par de días” le notificaron del presunto cierre. Indicó que, de inmediato, se comunicó con el secretario de Salud para conocer lo que acontece. Es que esta sala de emergencias, que opera de 7:00 a.m. a 11:00 p.m., es la única con la que cuenta este centro turístico.

Según comentó el alcalde a este diario, el secretario de Salud le informó que “hubo una venta, una transacción privada, donde Metro Pavía o el Hospital Metropolitano, como lo conocemos nosotros, tú sabes que ellos están vendiendo los hospitales, pues, le tocó al de Cabo Rojo. Hubo una transacción de venta y es un requisito para la compañía enviar una carta, porque ellos no van a ser más el patrono de los empleados. Se envía. El secretario entiende que todos los empleados van a hacer entrevistados. No es una obligación cogerlos a todos, pero se entiende que van a coger la mayoría de los empleados. El secretario va a estar trabajando con ellos (el nuevo dueño) o está trabajando ya para el permiso provisional para que los servicios continúen. Va a continuar tanto el Hospital Psiquiátrico, que es muy bueno, como la sala de emergencia, que está operando hasta las 11:00 p.m. Esa es la información que tengo”.

Añadió que el secretario de Salud le afirmó que el hospital no amanecería cerrado al 1 de diciembre.

“Él entiende que no. No, los planes son que no (cerrará)”, precisó, al comentar que estará muy pendiente a que el servicio continúe para su comunidad.

De lo contrario, el alcalde aceptó que los caborrojeños tuvieran que dirigirse a una sala de emergencia que hay en Hormigueros. Dijo que queda a un promedio de 15 minutos de su pueblo.

En declaraciones escritas, el secretario de Salud, posteriormente, reiteró que el proceso no representará un cierre.

“El Sistema Pavía nos notificó oficialmente que la facilidad está siendo vendida y que se llevará a cabo un proceso de transición o ‘pase de batón’ hacia un nuevo propietario, asegurando la continuidad de los servicios médicos en la región. Es importante destacar que, en experiencia similares de cambio de operador o dueño, la entidad entrante recluta a más del 95% de los empleados que laboraban, lo cual representa un precedente positivo y una buena noticia para el personal y la comunidad”, precisó.

Ramos expuso que se mantendrá vigilante para garantizar que el acceso a la salud no se afecte.

Por su parte, la empresa Metro Pavía emitió una declaración escrita para detallar el “proceso de transición” que ocurre en el Hospital Metropolitano de Cabo Rojo. Se detalló que una nueva entidad asumirá la administración y operación de las instalaciones, sin afectar los servicios. No se informó su nombre.

“Sabemos que toda transición genera incertidumbre, especialmente en una institución tan valiosa para la región oeste,” expresó María Isabel Colón, Principal Oficial Financiera de Metro Pavía Health System.

“Esta decisión se tomó con responsabilidad y visión de futuro. Nuestro compromiso con la salud y el bienestar de Puerto Rico sigue siendo firme, y trabajamos para que esta transición sea ordenada, transparente y garantizando la continuidad de los servicios en Cabo Rojo y pueblos limítrofes”, añadió

En comunicación con este diario, el alcalde no pudo proveer el nombre del nuevo propietario del hospital. Indicó que son unas siglas y luego tiene como apellido Health Care.

Lo que espera Morales Wiscovitch es que con esta transición se extienda el servicio de sala de emergencia las 24 horas.

No obstante, el alcalde señaló que en los pasados años ha reforzado el servicio de paramédicos en su pueblo, con unos fondos cedidos por la Junta de Supervisión Fiscal, para no dejar a sus compueblanos desprovistos de servicios en las noches.

Indicó que de “cuatro paramédicos y dos ambulancias viejas” han pasado a tener 10 paramédicos, tres ambulancias nuevas y un “control médico, que en situaciones complicadas el paramédico se comunica con el médico para que le dé instrucciones”.

Dijo que están en trámites de obtener monitores cardiacos y la licencia de botiquín para poder suministrar los medicamentos que puedan salvar vidas, si así el control médico lo autoriza.

“El servicio ha mejorado dramáticamente”, manifestó el alcalde.

Por otro lado, en la carta en la que se anticipa el cese de operaciones del hospital bajo la administración de Metro Pavía se informó que, si la nueva empresa no contrata a los empleados cesanteados, estos continuarían recibiendo su paga hasta el 15 de diciembre. Después de esta fecha, la cesantía es permanente y el empleado pierde sus derechos de retención, se le informó.

Esta es la segunda vez en este año que los servicios de la sala de emergencia de Cabo Rojo están amenazados por cerrar. El pasado 30 de enero Primera Hora reportó que Metro Pavía intentó cerrar operaciones y cesantear a los empleados. Sin embargo, un acuerdo con Salud logró que la misma permaneciera abierta.