El alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, tildó como “una idea totalmente descabellada e inaceptable” el que se pretenda quitar un pedazo de tierra de Toa Baja, especificamente el barrio Palo Seco, para transferirlo a su ayuntamiento.

La idea surgió en la Resolución Conjunta del Senado 162, de la autoría de la senadora Roxanna I. Soto Aguilú, conocida como la abogada motorizada.

En la medida, se establece que “tras analizar los factores geográficos, de proximidad y de eficiencia en servicios, se ha determinado que el Barrio o sector Palo Seco, actualmente perteneciente al Municipio de Toa Baja, colinda directamente con Cataño y recibe o puede recibir de manera más eficiente los servicios de emergencia, policía, bomberos y otros servicios básicos desde instalaciones de Cataño. La estación de bomberos y centros de respuesta inmediata más cercanos al sector Palo Seco están ubicados en Cataño, y la comunidad ya comparte infraestructura y dinámicas cotidianas con dicho municipio (incluyendo el área adyacente a la antigua planta Bacardí)”.

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En comunicado de prensa, el alcalde advirtió que cualquier intento de alterar los límites territoriales sin la participación de los alcaldes concernidos, del representante del distrito y, más importante aún, sin el consentimiento de la comunidad, constituye “una idea totalmente descabellada e inaceptable”.

El ejecutivo municipal fue enfático en que la versión pública ofrecida por la senadora Soto Aguilú no refleja con precisión lo ocurrido.

“Sí sostuvimos una reunión donde se discutió el tema, pero desde el primer momento fui claro en que una decisión de esta magnitud, como lo es el traspaso de una comunidad completa de un municipio a otro, tenía que ser consultada con el alcalde de Toa Baja. Pretender lo contrario es faltar a la verdad”, sostuvo Alicea Vasallo.

El alcalde también estableció que, como cuestión de transparencia y respeto institucional, tan pronto recibió la medida legislativa procedió a compartirla con el alcalde de Toa Baja, Bernardo “Betito” Márquez. Dijo que reconoció que se trata de un asunto que impacta directamente a ese municipio y a sus residentes.

“El proceso correcto siempre será el diálogo entre las partes y, sobre todo, con la gente. Aquí no se puede imponer una decisión desde un escritorio sin escuchar a quienes viven en la comunidad”, subrayó.

Asimismo, el líder de Cataño cuestionó la motivación detrás de la radicación de la resolución por parte de la senadora.

“Resulta inexplicable que se impulse una medida que nadie ha solicitado, que no ha sido consultada con los líderes electos directamente involucrados y que genera incertidumbre innecesaria en la comunidad”, expresó.

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Alicea Vasallo destacó que ya es evidente el rechazo a la propuesta por parte del alcalde de Toa Baja y del representante del distrito, Pedro Julio “Pellé” Santiago, y expresó su satisfacción ante la confirmación de que la medida no tiene futuro en el Senado.

“Ese desenlace es el correcto. Las comunidades no pueden ser objeto de experimentos ni de decisiones unilaterales. Aquí hay que respetar la historia, la identidad y la voluntad de la gente de Palo Seco”, afirmó.

El alcalde reiteró que Cataño siempre estará disponible para colaborar y tender la mano, tanto a sus comunidades como a otros municipios, como lo ha hecho con Loíza, Vieques, Culebra, Ceiba, Naguabo, Corozal, Vega Alta, el propio Toa Baja, y otras jurisdicciones.

“Nuestra política pública es clara: cooperación, respeto y soluciones reales, pero nunca a espaldas de la gente”, concluyó.