Pese a que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) anunció que el municipio de Hatillo comenzaría a recibir agua anoche, el alcalde Carlos Román Román denunció que pasado el mediodía de este sábado el 85% del pueblo continuaba sin el servicio.

Fue más lejos al asegurar que la corporación pública no ha asistido al municipio para llevar agua a las comunidades con camiones cisternas.

Según explicó el ejecutivo municipal en comunicado de prensa, los problemas de falta de agua potable están asociados a la avería del Superacueducto. Por ello, están sin servicio desde el pasado martes.

“Desde la rotura del Superacueductos el pasado martes Hatillo carece de acceso al agua potable. A esto se suma problemas confrontados para suplir los camiones cisternas en las plantas de la AAA, ya que se encuentran cerradas. En una ocasiones tuvimos que enviar los camiones a Dorado lo que atrasa aún más el proceso de suplir agua a las comunidades”, denunció Román Román.

“Esta situación afecta la calidad de vida de los residentes e impacta de forma nefasta el intercambio de bienes y servicios en el pueblo”, añadió, al recordar que el municipio lleva años con problemas de servicio.

Asimismo, el alcalde informó que al momento cuenta con seis camiones cisternas, tres municipales, uno alquilado y uno que prestó el personal de la administración municipal de Lares.

“Es necesario que la AAA nos envíe camiones cisternas para establecer oasis permanentes. Los seis camiones que tenemos en la calle simplemente no dan a basto por lo cual es urgente que nos asignen más camiones. Hago un llamado al presidente de la AAA, (Luis Reinaldo González Delgado), para que asigne los camiones lo antes posible”, sostuvo.

Román Román expresó preocupación ya que la situación se puede extender hasta la semana próxima.

“Lo poco que informa la AAA es que este problema de falta de agua se puede extender hasta la semana próxima. Lo peor es que aunque están conscientes de esto las acciones para colaborar con la administración municipal son nulas”, ripostó.

Ante este escenario adelantó trabajará para suplir agua a las comunidades afectadas durante el tiempo que sea necesario y destacó que el equipo de trabajo municipal analiza otras alternativas para tratar de minimizar el impacto de la falta de agua en el pueblo.