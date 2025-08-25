Después de más de dos décadas al frente del Partido Popular Democrático (PPD) en su pueblo, el alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández Torres, presentará su renuncia a la presidencia municipal de su colectividad, efectiva el 31 de diciembre de 2025.

En una misiva dirigida al presidente del PPD, licenciado Pablo José Hernández, el ejecutivo municipal destacó que esta decisión marca el cierre de una etapa significativa en su vida política, en la cual junto a la militancia juanadina alcanzó siete ciclos electorales consecutivos de triunfo.

La misiva fue dirigida al presidente de la colectividad, Pablo José Hernández. ( Suministrada )

“Han sido años de grandes retos, pero también de victorias, de unidad y de compromiso inquebrantable. Estos logros no se explican en una sola persona, sino en el sacrificio colectivo, en la pasión de nuestra militancia y la fe en el ideal popular”, expresó Hernández Torres.

PUBLICIDAD

El alcalde enfatizó que su renuncia aplica exclusivamente a la presidencia municipal del PPD, y que continuará desempeñando sus funciones como alcalde de Juana Díaz, cargo que ha ocupado durante los últimos 25 años.

Asimismo, sostuvo en su carta que cada victoria del PPD en Juana Díaz reafirmó que el municipio es “tierra de luchadores, de hombres y mujeres que creen en la justicia social, en la democracia y en el servicio público como motor de transformación”.

“Cuando llegue el momento de despedirme de la presidencia municipal, lo haré con la satisfacción del deber cumplido, con la alegría de haber sido parte de un capítulo histórico y con la esperanza de que nuevos liderazgos, con la misma pasión y entrega, tomarán esta encomienda para llevar al PPD de Juana Díaz hacia nuevas victorias”, añadió.

Hernández Torres, agradeció la confianza depositada en él durante casi tres décadas y subrayó que este anuncio no es un adiós, sino “la continuidad de una historia compartida que seguirá viva en cada corazón popular dentro y fuera de Juana Díaz”.