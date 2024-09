Los alcaldes Carlos A. López Rivera, de Dorado, y Clemente “Chito” Agosto, de Toa Alta, se unieron hoy en una protesta en la Carretera 165, para denunciar el peligroso y deteriorado estado de esa vía y reclamar acción del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

Ambos ejecutivos municipales apuntaron a que la agencia ha realizado promesas para mejorar el estado de la vía sin que al día de hoy se hayan cumplido, lo que dicen, ponen en riesgo la seguridad de los conductores.

El alcalde de Dorado, acompañado de varios ciudadanos, amenazó con cerrar próximamente la zona de Minillas si la agencia no toma acción con la Carretera 165.

Ciudadanos piden acción de DTOP con la Carretera 165 ( Suministrada )

“Yo voy a trancar Minillas para que usted no pueda pasar su carro como nuestra gente tampoco puede pasar por esta carretera. Es un discrimen lo que está haciendo DTOP. Hemos enviado innumerables comunicaciones a DTOP, pero han hecho caso omiso. Esta carretera esta intransitable y representa un grave peligro para los conductores. Nuestro reclamo es uno urgente, esto no solo afecta a los doradeños, sino también a los toalteños”, expresó López Rivera.

Por su parte, el alcalde de Toa Alta, Clemente “Chito” Agosto explicó que esta carretera es una entrada importante para todos los toalteños en momentos en que nos encontramos con otra de nuestras vías principales cerradas.

Desde el paso del huracán Fiona por Puerto Rico en septiembre de 2022, la Carretera 861 en Toa Alta permanece cerrada, por lo que muchos residentes de ese pueblo optan por tomar la Carretera 165, que según indican, está en pésimas condiciones.

“Vamos a hacer un reclamo justo. No le mientan más al pueblo, nos prometieron hacer este proyecto ha quedado en nada. No me hacen daño a mí, a quien le hacen daño a la gente de nuestro pueblo. Transitar por esta vía es un inminente peligro y atenta contra la seguridad de los ciudadanos”, cerró diciendo.