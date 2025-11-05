El dinero que prometió el gobierno de Jenniffer González a los municipios afectados por las pasadas lluvias de mayo todavía no ha llegado a Aguas Buenas, uno de los pueblos más afectados por derrumbes y problemas viales.

La alcaldesa, Karina Nieves Serrano, denunció este miércoles en un comunicado de prensa que es el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera Berríos, quien ha dilatado el desembolso para atender los daños. Expuso que necesitan el dinero, ya que las pérdidas en su pueblo ascendieron a $1 millón.

“Lo que está en juego aquí no son números o partidas de un presupuesto asignado, aquí está en juego carreteras colapsadas, hogares en riesgo, y comunidades que necesitan atención. Estamos hablando de sobre 13 proyectos que tienen urgencia para salvaguardar la seguridad y el bienestar de la gente que vive en Aguas Buenas”, señaló la alcaldesa.

Tras la denuncia, Rivera Berríos indicó a Primera Hora lo que ha provocado el retraso para que Aguas Buenas reciba el dinero reclamado en pérdidas.

Detalló que el municipio entregó su informe de daños completo al Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) posterior a que OGP hiciera el reclamo de dinero a la Junta de Supervisión Fiscal para acceder el Fondo de Emergencia. En el desfase, dijo el funcionario, Aguas Buenas recibió alrededor de $385,000 y no el $1 millón reclamado.

Según dijo, el municipio tenía que probar que el “estimado y los daños era acorde con lo que estaban reclamando”. Para cuando se hizo la reclamación a la Junta, Aguas Buenas no había precisado la totalidad de los daños.

El problema que enfrentan en la actualidad es que la orden ejecutiva que firmó la gobernadora para declarar a Aguas Buenas en emergencia por las lluvias de mayo venció. Además, tenían hasta el 30 de junio para otorgar los fondos. No obstante, el funcionario aseguró que el reclamo para que el municipio reciba la partida adicional se le realizó nuevamente a la Junta. Se espera por una respuesta.

“El tranque que tenemos es que los Fondo de Emergencia venció. Estaba atado a una orden ejecutiva, pues estamos en proceso de explicar a la Junta que hubo desfase de comunicación entre ambas partes y el número (reclamado para Aguas Buenas) no fue el correcto”, precisó Rivera Berríos.

No obstante, Nieves Serrano cuestionó la disponibilidad y falta de urgencia del jefe de agencia responsable de este importante desembolso.

“Ya han pasado más de siete meses desde las lluvias y seguimos esperando. Ahora mismo tuvimos que cerrar una carretera en el barrio Juan Asencio, donde hubo un accidente recientemente debido a la gravedad del socavón. Hemos sometido toda la documentación que han solicitado, hemos hablado en varias instancias con el director ejecutivo pero nada sucede, todo queda en palabras. Nuestro pueblo merece respeto y exigimos atención inmediata” sostuvo.

Asimismo, la alcaldesa reiteró su disposición para colaborar con el gobierno central y las agencias, pero advirtió que continuará exigiendo lo necesario para garantizar que las familias aguasbonenses estén atendidas.

“Hay que actuar con responsabilidad y sensibilidad”, puntualizó.