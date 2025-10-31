Un proyecto de reemplazar el puente que queda en el kilómetro 3 de la avenida Franklin Delano Roosevelt, provocará cambios viales en esta transitada avenida de Hato Rey, informó el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

Los trabajos, que se realizarán a un costo de $150,656,471.92, se llevarán a cabo en horario nocturno, desde las 9:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. Los mismos comenzarán desde el lunes, 3 de noviembre a las 9:00 p.m. y concluirán el miércoles 5 de noviembre a las 6:00 a.m.

“Los conductores contarán con un carril disponible mientras duran los trabajos. Las labores en la vía podrán causar retrasos en el tiempo de viaje, por lo que se anticipa posible congestión vehicular”, informó la agencia.

Como rutas alternas los conductores que se dirijan en dirección oeste pueden tomar la PR-22 (expreso José de Diego) y tomar la salida de la avenida José De Diego hasta la avenida Roosevelt. Aquellos que se dirijan en dirección Este puede tomar la avenida Andalucía y acceder a la avenida Piñero para continuar por la PR-18 (expreso Las Américas) para acceder nuevamente a la avenida Roosevelt.

“Dentro de las zonas de construcción trabajan muchas personas, por lo que exhortamos a los conductores a estar atentos a las señales y otros dispositivos para el control del tránsito a ser instalados en el área, para su seguridad y orientación”, se solicitó.