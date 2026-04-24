El presidente de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), Luis González Rosario, emitió este viernes una suspensión de empleo, con intención de despido, contra dos empleadas a las que se les investigó internamente por “irregularidades en transacciones de personal”, informó el portavoz de prensa de la AMA, Jorge Salcedo.

“Esto surge cuando presidente Luis González Rosario asume el cargo y él detecta estas irregularidades, ordena una investigación interna y refiere a las autoridades correspondientes ambos casos”, precisó el funcionario.

Los casos fueron referidos a la Oficina de Ética Gubernamental y al Departamento de Justicia.

De inmediato, Salcedo indicó que no podía revelar el nombre ni los cargos de las empleadas suspendidas, ya que le asiste el derecho “de defenderse y presentar pruebas”.

Tras ofrecer los datos a Primera Hora, el funcionario rechazó versiones emitidas en las redes sociales en torno a que habían ocurrido arrestos en la AMA.