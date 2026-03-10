El Departamento de Educación ha comenzado el análisis para determinar si se cierra la escuela elemental Luis A. Ferré Aguayo, del barrio Palomas de Yauco, con una matrícula proyectada para el próximo año escolar de tan sólo 70 estudiantes, reveló el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés.

El anuncio de este paso ha puesto la mira en el controvertible tema de que “hay un grupo de escuelas con menos de 100 estudiantes” cuya operación impacta negativamente el presupuesto de la agencia. Pero, el secretario dejó claro, en entrevista con Primera Hora, que el que contemple un posible cierre por baja matrícula del plantel yaucano no significa que “estamos propiciando un golpe de cierre de escuelas como ha ocurrido en otras ocasiones”.

PUBLICIDAD

Explicó que lo que ocurre es que, “en este momento, estamos incentivando el que las escuelas puedan mirarse, mirar de cada futuro, lo que ha ocurrido en los pasados años, mirar el tema presupuestario como un tema de facilitar la conversación con la familia y mirar el futuro de los propios estudiantes. Unas escuelas con limitaciones presupuestarias son escuelas que como dije van a tener las manos amarradas y, sin duda alguna, queremos darles las mejores oportunidades a nuestros estudiantes”.

Pese al análisis que ha promulgado, el titular precisó que no existe un plan concertado para cerrar escuelas. Explicó que tampoco la evaluación que se ha ordenado impactaría el inicio del próximo año escolar, en agosto. La única escuela afectada, hasta el momento, es la de Yauco.

El secretario explicó que la escuela elemental tiene en la actualidad 93 estudiantes, algunos de los cuales son parte del Programa de Educación Especial.

Dijo que cerca del 30% de la matrícula ya ha solicitado el cambio a alguna otra escuela, lo que dejaría la matrícula para el próximo año escolar en unos 70 alumnos. Precisó que la comunidad tiene otros planteles elementales cercanos, específicamente a 1.2 millas y a 1.8 millas. Además, comentó que la escuela fue impactada por los terremotos y espera por una inversión para su reconstrucción.

“Hay distintas alternativas y una de ellas puede ser el cierre. Esta comunidad sí ha levantado banderas. Tenemos un maestro y a lo mejor un grupo de padres (preocupados). Pero, más que nada son banderas relacionadas con información. Estos padres buscan que se les aseguren los servicios de Educación Especial, el programa está inmerso en este tema y se aseguran los servicios en estas otras escuelas. Se les está dando alternativa a los padres, igualmente para que puedan ver estas escuelas, y se va a cumplir con los procedimientos establecidos en ley de reunir los Comités de Programación y Ubicación y que esto se establezca a través de minuta. Yo sí he pedido que volvamos otra vez hacia esta comunidad escolar y que la región establezca diálogos tanto con los padres como con los maestros para exponer la situación, verdad, y que pueda hacer en acuerdo con la comunidad lo que se vaya a hacer, ya sea si se va a dejar la existencia de una escuela, a pesar de la merma en matrícula y lo que esto puede implicar en insuficiencia presupuestaria”, explicó.

PUBLICIDAD

¿Asunto decidido?

Pese a que el secretario de Educación informó que el proceso de cierre del plantel sólo está en análisis, el alcalde de Yauco, Ángel Luis “Luigi” Torres Ortiz, indicó que entiende que ya la decisión fue tomada y que le pondrán candado a la escuela. La apreciación surge a que, presuntamente, los padres le han señalado que no se les permite poner como opción en la Matrícula en Línea la escuela Luis A. Ferré Aguayo.

“Cerraron el proceso de matrícula en este mes para que los papás no pudieran matricular, así evitando que la escuela pudiese tener la matrícula requerida”, argumentó.

Denunció que los padres, de una comunidad que describió como “humilde”, se han ido a quejar en el municipio por la falta de comunicación y que “el proceso ha sido muy atropellado”. Pero, aceptó que no es mucho lo que puede hacer, ya que la agencia no le ha comunicado nada sobre sus planes. Dijo que le parece “una falta de respeto” lo que ocurre.

Asimismo, opinó que el problema que existe en Educación es que, “sistematizadamente, tienen un plan coordinado para cierres de escuelas, amparándose, lamentablemente, en los procesos erróneos que han llevado de reconstrucción en nuestros municipios”.

El alcalde suministró una gráfica del proceso de reconstrucción llevado tras los terremotos del 2020, que afectaron a la zona sur. De los $2,749 millones asignados para la reconstrucción de escuelas en Yauco, sólo se ha desembolsado $191,332,861, para un 7%.

Dijo que llevan dos años esperando por la demolición de la escuela superior para construir una nueva instalación y nada ocurre.

PUBLICIDAD

“Son situaciones que nos preocupa mucho”, indicó Torres Ortiz.

Además de este plantel de Yauco, Educación cerró a principios de año la escuela Ramón Power y Giralt, en Santurce, que tenía 81 estudiantes. Pero, el cierre ocurrió por problemas estructurales.

No hay otras escuelas en la mira

Más allá de estos casos, Ramos Parés aseguró que no hay otras escuelas en la mira para ser cerradas en este 2026.

Comunicó, sin embargo, que junto a la Junta de Supervisión Fiscal se reevalúa la fórmula para asignar presupuesto a los planteles por número de estudiantes. La asignación presupuestaria a las escuelas por estudiantes comenzó en agosto del 2025, pero la Junta todavía señala problemas con el presupuesto asignado a las que tienen baja matrícula.

“El modelo que se está estableciendo va dirigido a asignar el presupuesto por estudiantes, así que una escuela con una merma tan significativa de estudiantes es una escuela que no tiene sostenibilidad económica y, por ende, sus manos van a estar atadas para poder atender a lo mejor proyectos especiales, necesidades propias de la escuela, contrataciones de recursos. Para yo poder mantener la operación de una escuela como esta, (la escuela de Yauco), en este escenario ahora mismo le quito dinero a otras escuelas para poder operarlas. Escuelas que, a lo mejor, están siendo exitosas y que tienen una gran cantidad de estudiantes se pudiesen beneficiar de esto”, estableció Ramos Parés.

Explicó que no todos los planteles con menos de 100 estudiantes tendrían que ser cerrados, ya que se contemplan otros puntos importantes, como la lejanía de la próxima escuela disponible y a la población a la que sirven.

Además, anticipó que futuros cierres no serían “de cantazo”. Habló de un proceso de transición.

“Se puedan contemplar cierres de grado, mirar esas matrículas que vienen subiendo, poder transicionar poco a poco y darle espacio a esas comunidades escolares para que puedan ir manejando esa transición”, concluyó Ramos Parés.

El mayor cierre de escuelas que se ejecutó en el país ocurrió bajo la administración de Julia Keleher (2017-2019), donde unos 438 planteles dejaron de operar.