Anthropic está demandando a la administración Trump, pidiendo a los tribunales federales que anulen la decisión del Pentágono que designa a la compañía de inteligencia artificial como un " riesgo para la cadena de suministro " por su negativa a permitir el uso militar sin restricciones de su tecnología.

Anthropic presentó el lunes dos demandas separadas, una ante un tribunal federal de California y otra ante el tribunal federal de apelaciones de Washington D.C., cada una de ellas impugnando diferentes aspectos de las acciones del Pentágono contra la empresa.

El Pentágono designó formalmente la semana pasada a la empresa tecnológica de San Francisco como un riesgo para la cadena de suministro tras una disputa inusualmente pública sobre cómo su chatbot de inteligencia artificial Claude podría utilizarse en la guerra.

“Estas acciones no tienen precedentes y son ilegales”, dice la demanda de Anthropic. “La Constitución no permite al gobierno ejercer su enorme poder para castigar a una empresa por su discurso protegido. Ninguna ley federal autoriza las medidas adoptadas en este caso”. Anthropic recurre al poder judicial como último recurso para reivindicar sus derechos y detener la campaña ilegal de represalias del Ejecutivo."

El Departamento de Defensa declinó hacer comentarios el lunes, citando una política de no comentar asuntos en litigio.

Anthropic dijo que pretendía restringir el uso de su tecnología para dos usos de alto nivel: la vigilancia masiva de estadounidenses y las armas totalmente autónomas. El Secretario de Defensa Pete Hegseth y otros funcionarios insistieron públicamente en que la empresa debía aceptar “todos los usos legales” de Claude y amenazaron con castigarla si Anthropic no cumplía.

La designación de la empresa como riesgo para la cadena de suministro interrumpe las labores de defensa de Anthropic en virtud de una autoridad concebida para impedir que adversarios extranjeros dañen los sistemas de seguridad nacional. Es la primera vez que se sabe que el gobierno federal utiliza esta designación contra una empresa estadounidense.

El presidente Donald Trump también dijo que ordenaría a las agencias federales dejar de usar Claude, aunque dio al Pentágono seis meses para eliminar gradualmente un producto que está profundamente incrustado en sistemas militares clasificados, incluidos los utilizados en la guerra de Irán.

La demanda de Anthropic también nombra a otras agencias federales, incluidos los departamentos del Tesoro y de Estado, después de que los funcionarios ordenaran a los empleados que dejaran de utilizar los servicios de Anthropic.

Incluso mientras lucha contra las acciones del Pentágono, Anthropic ha tratado de convencer a las empresas y otras agencias gubernamentales de que la sanción de la administración Trump es una sanción estrecha que solo afecta a los contratistas militares cuando utilizan Claude en trabajos para el Departamento de Defensa.

Dejar clara esa distinción es crucial para la empresa privada Anthropic, porque la mayor parte de sus ingresos previstos para este año, 14,000 millones de dólares, proceden de empresas y organismos públicos que utilizan Claude para codificación informática y otras tareas. Más de 500 clientes pagan a Anthropic al menos un millón de dólares anuales por Claude, según un reciente anuncio de inversión que valora la empresa en 380.000 millones de dólares.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.