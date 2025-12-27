En una alerta a la ciudadanía, la superintendenta del Distrito Capitolino, Jazmín Orengo Pacheco, anunció que el próximo domingo, 4 de enero, se cerrará la avenida Luis Muñoz Rivera, que transcurre por el lado norte del Capitolio, de 5:00 a.m. a 5:00 p.m.

El cierre se debe a la tradicional Visita de los Reyes Magos de Juana Díaz al Capitolio y las actividades que se desarrollarán para la familia con motivo del evento.

“La vía que permanecerá cerrada durante el evento será la avenida Muñoz Rivera, específicamente a nivel de la intersección con la Calle Reverendo Gerardo Dávila. De igual forma, el tránsito será desviado por la Calle Reverendo Gerardo Dávila”, se explicó en comunicado de prensa.

Para asegurar el orden vehicular y la seguridad de los visitantes, el Distrito Capitolino contará con el apoyo de la Policía Municipal de San Juan y la Policía Estatal para controlar el flujo vehicular.

Las autoridades exhortan a los conductores a planificar rutas alternas y a la ciudadanía a cooperar con las medidas de seguridad establecidas, a fin de disfrutar de esta tradicional celebración de Reyes que reúne a cientos de familias en los predios del Capitolio, se informó.

De inmediato, no se proveyeron detalles del evento.

No obstante, en la página cibernética de Los Reyes Magos de Juana Díaz se informa que los personajes deben estar en el Capitolio a las 10:00 a.m. Se indica que a las 2:00 p.m. estarían en la parroquia Sagrada Familia en Manatí.