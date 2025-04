( The Associated Press )

El director ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, Ricardo Álvarez Barreto, anunció hoy la disponibilidad de $12 millones en fondos federales del programa HOME Investment Partnerships (HOME, por sus siglas en inglés), dirigidos a la rehabilitación de viviendas ocupadas por individuos o familias de bajos y moderados ingresos.

Los fondos serán distribuidos en un máximo de $1 millón por municipio, para un total de hasta $12 millones, y estarán destinados exclusivamente a la reparación de hogares elegibles.

Aunque los municipios no administrarán directamente los fondos ni actuarán como subrecipientes, sí tendrán un rol clave en la identificación de beneficiarios y en facilitar el acceso al programa.

“Los municipios seleccionados no recibirán los fondos directamente ni actuarán como subrecipientes, por lo que no serán responsables de su administración. No obstante, desempeñarán un papel clave como enlaces y colaboradores de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, identificando posibles beneficiarios en sus comunidades y facilitando el acceso al programa HOME”, explicó Álvarez Barreto en declaraciones escritas.

Los municipios interesados deberán presentar una carta de intención y una solicitud en las fechas a continuación:

Carta de intención, 25 de abril

Reunión de orientación, 6 de mayo

Fecha límite para preguntas, 9 de mayo

Radicación de solicitud, 23 de mayo

Notificación de municipios seleccionados, 6 de junio

Se llevará a cabo una reunión de orientación el martes, 6 de mayo a las 10:00 a.m. en el Auditorio del Banco de Desarrollo Económico, ubicado en la urbanización Altamira, en San Juan. La reunión será retransmitida a través de las redes sociales de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda.

“Nuestra administración está comprometida con el desarrollo y rehabilitación de vivienda. Por ello, esperamos que sean muchos los municipios que se puedan beneficiar de estos fondos y así ayudar a que más familias puertorriqueñas puedan rehabilitar sus hogares”, concluyó Álvarez Barreto.