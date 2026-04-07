El secretario de Agricultura, Irving Rodríguez Torres, firmó este martes un acuerdo colaborativo con la Fundación AmeriCounsel para que provea “asistencia técnica especializada para los agricultores de forma gratuita”.

La firma del acuerdo se dio durante una conferencia de prensa realizada en La Fortaleza. Mediante esta alianza se busca fortalecer el desarrollo de agricultores y agroempresarios mediante el ofrecimiento de servicios profesionales gratuitos en temas legales, de recursos humanos y contables.

Los servicios serán gratuitos a los agricultores, ya que la fundación recibirá fondos del USDA Rural Development, se informó.

Rodríguez Torres detalló que esta asistencia del AmeriCounsel ayudará a pequeños y medianos comerciantes a encaminar corporación y registros empresariales para crear encubadoras, cumplir requisitos contributivos y laborales, preparar manual de empleados y contratos, elaborar estados financieros, desarrollar de plan de negocio y estudios de mercado, así como identificar financiamiento y subvenciones.

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Los servicios estarán disponibles para agroempresas elegibles con menos de 50 empleados, ingresos anuales menores de $1 millón y ubicadas en 44 municipios designados, priorizando áreas impactadas por eventos atmosféricos recientes.

“Todas estas son herramientas para profesionalizar a nuestros agricultores y que puedan adquirir capital nuevo, servicios especializados que quizás no puedan acceder al día de hoy”, sostuvo el funcionario.

Rodríguez Torres explicó que este será el primer paso para establecer en Agricultura una Oficina de Fondos Federales para que los agricultores puedan reclamar propuestas federales para trabajar sus fincas.

El portavoz de la Fundación AmeriCounsel, Yamil Jaskille, explicó que el acuerdo se limita a 44 municipios que recientemente recibieron declaraciones de emergencia por impactos de lluvias y el huracán Fiona.

“En la Fundación AmeriCounsel estamos comprometidos con apoyar a los agricultores y agroempresarios mediante asistencia técnica de alto nivel, sin costo alguno. Nuestro objetivo es facilitar el acceso a capital, fortalecer la estructura empresarial y ayudar a que más proyectos agrícolas logren crecer de manera organizada y sostenible”, afirmó.

Para información, se pueden comunicar al 787-230-7606, escribir a fundacion@ americounsel.com o buscar asistencia en el Departamento de Agricultura.