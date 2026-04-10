La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Administración Federal de Carreteras (FHWA) anunciaron que entre el próximo martes, 14, al jueves, 16 de abril se realizarán trabajos de instalación de rotulación en diferentes puntos de la avenida Jesús T. Piñero, en San Juan.

Debido a la obra, será necesario realizar cierres parciales de carriles. Estas complicaciones viales podrían reportarse durante las horas de labores, que serán entre 9:00 p.m. a 5:00 a.m.

Se adelantó que los trabajos se realizarán en ambas direcciones, exactamente en los kilómetros 5.3 y 4.15.

En comunicado de prensa, se informó que los trabajos han sido coordinados con la Policía estatal y municipal.

“Se exhorta a los conductores a estar atentos a las señales y otros dispositivos para el control del tránsito a ser instalados en el área, para su seguridad y orientación. Se recomienda a los conductores utilizar la aplicación WAZE”. se indicó.

Además, se pidió a los conductores que reduzcan la velocidad, estén atentos a las señales y otros dispositivos para el control del tránsito que se instalarán para anticipar los cierres de carriles.