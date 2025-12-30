Para evitar accidentes fatales y que hayan personas que conduzcan bajo los efectos del alcohol, los servicios de transporte provistos a través de la aplicación móvil de Uber tendrán un 15% para este fin de año.

El código especial que se debe colocar en la transacción para obtener el descuento es XMASCST25. Aplicará en horario de 8:00 a.m. a 4:00 a.m., según una promoción de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito.

Se explicó que la iniciativa estará vigente hasta mañana, miércoles. Sin embargo, podría volver a activarse próximamente para reforzar las estrategias para evitar accidentes en las carreteras.

No se adelantó si alguna fecha futura para activar un código pudiese ser las Fiestas de la Calle San Sebastián.

Este especial surge como parte de un acuerdo colaborativo que estableció la Comisión con el Centro Unido de Detallistas de Puerto Rico (CUD), anunció este martes el director de la Comisión, el exrepresentante José “Memo” González, durante una conferencia de prensa realizada en La Fortaleza.

La misión, dijo, es impulsar iniciativas de seguridad vial junto al sector privado. El primer esfuerzo que se hizo fue este con Uber.

“Queremos que la gente celebre, pero que regrese con vida. Esta alianza con el CUD y Uber crea una alternativa real para evitar que alguien tome el volante después de beber”, expresó el director de la Comision.

El funcionario solicitó a los conductores que no conduzcan si está bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Recordó que la nueva establece una pena de 15 años de prisión a aquellos que ocasionen una muerte. También recalcó en el uso del cinturón de seguridad y los asientos protectores para los infantes.