El Departamento de la Familia comenzó a desembolsar hoy un pago único a los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) de $46.10, informó esta martes la secretaria Suzanne Roig Fuertes.

“(El pago) es una única vez. Es producto de unos sobrantes que se identificaron y la mejor manera o la mejor ubicación para ese dinero es de bolsillo de la gente para su alimentación”, indicó en una conferencia de prensa realizada en La Fortaleza.

Recalcó que esta suma no representa un aumento.

“Esto es una ayuda adicional”, precisó, al establecer que se trata de una “emisión especial”.

La suma de dinero se pagará por beneficiario, que suman 1,235,166. La inversión total es de $56,941,000.

De paso, la secretaria expuso que la agencia es muy rigurosa en la fiscalización de los comercios para que este dinero del PAN solo se utilice sólo en alimentos.

“Se hacen compras y eso se monitorea, se multa y se le orienta a los comercios de qué se puede y que no se puede”, sostuvo Roig Fuertes.