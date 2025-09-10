Tres vuelos semanales saldrán desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde, hacia el Aeropuerto Internacional Princesa Juliana (SXM), en San Martín, anunció este miércoles la gobernadora Jenniffer González Colón.

La nueva ruta, que inicia el 14 de noviembre de 2025, tendrá vuelos los días martes, viernes y domingos. Estos saldrán de San Juan a las 11:40 a.m., llegando a San Martín a las 12:45 p.m., mientras que el regreso desde San Martín hacia San Juan será a la 1:45 p.m., con llegada a las 2:50 p.m.

“La expansión de la conectividad aérea es un eje prioritario de nuestra política pública. Este nuevo servicio entre San Juan y St. Maarten refuerza los lazos regionales, amplía las oportunidades de desarrollo turístico y económico, y posiciona a Puerto Rico como un centro estratégico en el Caribe”, expresó la gobernadora en comunicado de prensa.

Expuso que esta nueva ruta reafirma el compromiso del gobierno con la expansión de la infraestructura aérea, la integración caribeña y el fortalecimiento del turismo, para hacer de Puerto Rico un eje estratégico de conectividad regional.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo, Willianette Robles Cancel, destacó que “el anuncio de un segundo vuelo de Contour Airlines al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU) es importante para la conectividad de la región. El aumento en las alternativas de servicio aéreo se alinea con nuestra estrategia de maximizar la contribución de la industria turística a las economías del Caribe. Más vuelos entre Puerto Rico y nuestros vecinos significan más oportunidades para impulsar la economía de visitantes y crean el potencial para nuevos emprendimientos en beneficio de todos”.

Ya la aerolínea Contour Airlines tiene viajes desde la Isla hacia Dominica.

“Estamos entusiasmados de expandir nuestra red caribeña con esta nueva ruta entre San Juan y St. Maarten. Este servicio proveerá un enlace vital entre dos importantes destinos, ofreciendo más opciones de viaje tanto para turistas como para viajeros de negocios, a la vez que fortalece la conectividad regional”, indicó Ben Munson, presidente de Contour Airlines.

Los vuelos serán operados con la flota de jets regionales Embraer de 30 asientos de Contour Airlines.