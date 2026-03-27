Ajuste sus gastos, pues el servicio de energía eléctrica le saldrá más caro en este próximo trimestre de abril, mayo y junio.

El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) de la Junta Reglamentadora de Servicio Público informó este viernes que aprobó un incremento de un centavo el kilovatio hora para costear el ajuste por combustible. El incremento se verá en esta próxima factura que recibirá de LUMA Energy.

Se informó, en un comunicado de prensa, que con este incremento un cliente residencial no subsidiado con un consumo mensual de 800 kilovatios horas, la factura promedio pasaría de $209.85 a $217.84.

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La determinación forma parte del proceso de reconciliación y revisión periódica de las cláusulas de ajuste por compra de combustible (FCA), compra de energía (PPCA) y subsidio de combustible (FOS), las cuales permiten reflejar en la factura los costos reales asociados al combustible y a la energía adquirida para suplir la demanda del sistema eléctrico.

El Negociado precisó que el análisis que llevó a este aumento en el costo de la luz incluyó el impacto en el precio del combustible de la guerra en Irán, así como sobre el efecto de la exención temporera de 90 días a las disposiciones de cabotaje de la Ley Jones concedida por el presidente Donald J. Trump.

Se informó que Genera explicó, en las vistas que realizó el Negociado para evaluar el incremento, que el aumento proyectado en el costo del combustible responde al impacto de la guerra en los mercados energéticos y que la exención temporera a la Ley Jones no tendría un efecto en reducir esos costos en este momento.