Los paramédicos y técnicos de emergencias médicas del Negociado de Emergencias Médicas recibirán su aumento salarial en la próxima quincena, incluido un retroactivo desde enero pasado, anunció este jueves el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera Berríos.

El funcionario detalló en una conferencia de prensa realizada en La Fortaleza que fue ayer, miércoles, que la Junta de Supervisión Fiscal aprobó los fondos para conceder los aumentos salariales.

Explicó que este aumento se dará a unos 484 empleados del Negociado, luego de que en marzo pasado se aprobó el plan de reclasificación. Sin embargo, aceptó que no se habían identificado los fondos.

Ahora, la Junta aprobó $1.3 millones para los pagos retroactivos de esta aumento salarial, así como $2.7 millones para este presupuesto del año fiscal para que se pueda pagar los aumentos de forma recurrente.

El primer pago, dijo Rivera Berríos, los recibirán los empleados del Negociado “en la próxima quincena”. Incluirá “el pago retroactivo y el impacto recurrente del salario actual”.

Precisó que el aumento de los paramédicos y técnicos de emergencias médicas será de $558, para un salario total de $2,850 mensuales. Mientras, los supervisores técnicos de emergencias médica recibirán un incremento de $833.