El Departamento de Educación iniciará mañana, miércoles, la matrícula en línea para el año escolar 2026 al 2027.

El proceso de registro de los estudiantes de escuelas públicas, especializadas, ocupacionales o Montessori, así como para cursos extracurriculares de bellas artes y música que provee la agencia en escuelas especializadas será hasta el 11 de marzo, informó este martes el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

El registro se puede acceder a través de la página cibernética de Educación. Sin embargo, la dirección directa es mimatricula.dde.pr.

Para iniciar el proceso de inscripción en línea, el padre o tutor debe introducir su correo electrónico a la página cibernética.

“Básicamente, la plataforma requiere un registro, muchos de los padres van a utilizar su registro, el que han venido utilizando durante estos últimos años. Padres nuevos, pues, se registran como todo. A través del correo electrónico va a recibir su primera contraseña. Ya, luego de esto, lo adaptan y ajustan ese perfil a ellos como familia y comienza el proceso de matrícula en línea que requiere información de identificación de papá, de mamá, información del estudiante”, explicó Ramos Parés.

Añadió que los padres pueden escoger tres escuelas de su predilección, en orden de preferencia.

Ramos Parés informó que esta matrícula se puede hacer a través del celular. Pero, aquellos adultos mayores que enfrenten problemas o personas que no sean diestras en el uso de la tecnología pueden acudir a la escuela o a la región educativa para que se le ayude en el proceso.