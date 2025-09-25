La empresa Contour Airlines inició este jueves su ruta entre Puerto Rico a las islas de Dominica y San Martín, que permitirán vuelos de ida y vuelta en un mismo día.

Esta nueva ruta elimina que la ruta principal para acceder a estas vecinas islas de las Antillas Menores sea desde Miami, Florida, informó la gobernadora Jenniffer González Colón, durante una conferencia de prensa realizada en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, Carolina, desde donde saldrán los vuelos.

“Cada vuelo es una oportunidad de unión cultural, pero también de negocio”, afirmó la gobernadora.

Los vuelos a Dominica se realizarán cuatro días a la semana. Mientras, que los vuelos a San Martín iniciarán en noviembre y serán tres días en la semana.

La gobernadora detalló que los precios introductorios serán entre $139 a $199 por tramo, mientras que el máximo, dependiendo la estación (’season’), será de un máximo de $199 a $275.

“Son en verdad una ruta asequible para aquellos turistas que vayan a viajar”, dijo.

Para establecer esta ruta, la Compañía de Turismo invirtió $300,000 de un incentivo promocional. Pero, el impacto económico esperado será mayor.

“El impacto económico porque, siempre vamos a ver eso, estamos hablando de más de $2.5 millones anuales a Puerto Rico simplemente por servir de ‘hub’ y lograr esta transportación, que representan turistas, empleos, inversión y oportunidades”, destacó la funcionaria.