Las vistas de la Comisión de Transportación de la Cámara de Representantes, que investiga supuestas irregularidades en centros de inspección vehicular, prosiguieron este martes sin la presencia de Arturo Deliz, exdirector de la División de Investigaciones e Inspección – adscrita a la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO), quien había sido citado a testificar por el organismo.

El funcionario, que tuvo a su cargo la investigación del centro de inspección Yabucoa Auto Services, propiedad de la exsecretaria del Departamento de Vivienda, Ciary Pérez Peña, se excusó mediante una carta que cursó su representante legal, la licenciada Lindsay López, quien también informó que su cliente fue entrevistado por Justicia como testigo ante la División de Integridad Pública, y fue advertido de que no podía hablar sobre la investigación realizada en Justicia luego de ser interrogado entre el 16 y 31 de marzo de este año.

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Quien si compareció ante la comisión presidida por el representante José “Cheíto” Hernández Concepción, fue la exsecretaria del Departamento de Transportación y Obas Públicas (DTOP), Eileen Vélez Vega, quien declaró ante la Cámara de Representantes que desconoce las negociaciones realizadas para reducir miles de dólares en multas administrativas bajo su dirección en la agencia.

La exfuncionaria se desvinculó del proceso mediante el que se negociaron múltiples multas emitidas a los centros de inspección, por cuantías mucho menores a las originalmente impuestas. La funcionaria sostuvo que es a la División de Investigaciones del DISCO, a la que le corresponden las facultades de fiscalizar los centros de inspección.

“Según lo que está escrito en la Ley 22, es el DTOP que establece esas multas. ¿Por qué se estaban reduciendo o negociando? No sé… y nunca puede ser porque sí”, respondió la extitular a preguntas de Hernández Concepción.

Vélez Vega, quien fue secretaria del DTOP durante el cuatrienio pasado subrayó que hizo “el trabajo que estaba requerido como secretaria del DTOP”. “Los procedimientos estaban ahí para seguirse y la ley era clara, así que yo en ningún momento apoyaba que se hicieran las cosas fuera de ley”, sostuvo.

La exfuncionaria añadió que no recordaba si le dio curso a algún referido al Departamento de Justicia por la venta de marbetes fraudulentos descubierta en decenas de estaciones de inspección.Sin embargo, posteriormente aclaró que sí recibió múltiples referidos y llegó a sostener reuniones con la Policía de Puerto Rico, aunque aseguró no acordarse si estos encuentros con las autoridades estaban relacionados con los centros de inspección u otras investigaciones en el DTOP.

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“Fuimos bastantes críticos en la parte de investigación del fraude de los centros de inspección, porque sabíamos que estaba pasando”, afirmó la funcionaria, quien recomendó a la comisión que haga un requerimiento oficial de esa información a la agencia.

El legislador adelantóque requerirá a la actual jefatura del DTOP la entrega de una bitácora que, según Vélez, debe contener todos los referidos formulados por el DISCO durante su incumbencia. El legislador advirtió que, al concluir la investigación, radicará legislación para crear un nuevo reglamento en el DISCO y corregir algunos “vacíos” en la Ley 22 respecto a las infracciones.

“Estas multas, que constituyen posibles delitos, debieron haber sido referidas al Departamento de Justicia porque solamente el Departamento de Justicia tiene el expertise para investigarlas. Así que, evidentemente, se falló ahí”, manifestó el representante Hernández Concepción.

A juicio del representante, la falta de documentación que evidencie los procesos efectuados por DISCO para emitir multas, y hasta clausurar varios centros de inspección, muestra faltas “muy grandes” desde parámetros legales y administrativos.

“Mi apreciación es que los procesos, como hemos visto a lo largo de estas vistas públicas, no se llevaron de la manera correcta; que hay un problema en la ley; que hay unos problemas grandes y vacíos en los procesos que se corren en el DTOP”, puntualizó.

El legislador también lamentó la ausencia de Deliz, cuyo testimonio dijo “es parte fundamental” del proceso tras el referido de Pérez Peña al Panel del Fiscal Especial Independientemente (FEI), el pasado viernes por parte del Departamento de Justicia.

Hernández Concepción aseguró que reservará el derecho de citar a Deliz nuevamente, mientras que evaluará las próximas acciones que tomará la Cámara.